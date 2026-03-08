'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार होंगे विलेन! अजय देवगन के साथ निभाएंगे दुश्मनी

बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार अपनी फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है. इसी बीच अब खबरें हैं कि अक्षय कुमार ने एक फिल्म और साइन कर ली है. इस नई फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन साथ में नजर आने वाले हैं.

अक्षय कुमार का नया प्रोजेक्ट

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार 'गोलमाल 5' फिल्म में नजर आने वाले हैं, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली ये मच अवेटेड फिल्म इस बार और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है. क्योंकि फिल्म में अक्षय कुमार हीरो नहीं बल्कि विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं. खबरों की मानें तो एक्टर 18 दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग करेंगे. इसके अलावा वो अजय देवगन के साथ इस फिल्म में नजर आने वाले हैं.

अक्षय और अजय देवगन की जोड़ी

इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन की जोड़ी कई साल बाद किसी फिल्म में नजर आएगी. हालांकि इससे पहले 'सूर्यवंशी', 'सिम्बा' जैसी फिल्मों में दोनों साथ में कैमियो करते नजर आए थे. लेकिन ये फिल्म ऐसी होगी जिसमें दोनों साथ में पूरी फिल्म में नजर आएंगे. इन दोनों की इक्वेशन फिल्म में टॉम एंड जैरी की तरह नोंक झोंक करते नजर आएंगे.

'गोलमाल 5' की गैंग

बता दें कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की पांचवी किश्त है. जिसका दर्शखों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में शरमन जोशी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, अरशद वारसी, नजर आएंगे. ये सभी पिछले सारे पार्ट्स में भी नजर आए थे. खबरों की मानें तो रोहित शेट्टी ने जैसे ही फिल्म की स्क्रिप्ट अक्षय कुमार को नरेट की, उन्होंने तुरंत ही फिल्म के लिए हां कर दी. अब दर्शकों को अजय और अक्षय को एक बार फिर से साथ देखने का एक्साइटमेंट भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.