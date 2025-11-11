एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां
Dharmendra Top 10 Best Films: धर्मेंद्र ने अपने दमदार एक्शन और रोमांटिक अंदाज से बॉक्स ऑफिस पर सुनहरा दौर बनाया. उनकी बेहतरीन फिल्में आज भी ओटीटी पर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं.
हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने करियर में ऐसे किरदार निभाए, जिन्होंने उन्हें एक्शन और रोमांस दोनों का बादशाह बना दिया. उन्होंने अपनी रोमांटिक और कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली उनकी कई फिल्में आज भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई हैं. अगर आप उनके सुनहरे दौर को दोबारा जीना चाहते हैं, तो अब ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देखी जा सकती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 11 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Tags :Dharmendra Sholay Raja Rani
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां
बॉलीवुड
7 Photos
लग्जरी फार्महाउस से लेकर रेस्टोरेंट तक, इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र
बॉलीवुड
12 Photos
पिता का हाथ थामकर मां की प्रेयर मीट में पहुंचे जायद, ऋतिक-सबा और रानी समेत पहुंचे ये स्टार्स
बॉलीवुड
10 Photos
रकुल प्रीत की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय की ‘प्रेमिका’
बॉलीवुड
7 Photos
मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले
बॉलीवुड
10 Photos
कातिलाना अदाओं से होश उड़ाती हैं फातिमा सना शेख, अब 'गुस्ताख इश्क' में सादगी से जीतेंगी दिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
इंडिया
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion