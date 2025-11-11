हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां

धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां

Dharmendra Top 10 Best Films: धर्मेंद्र ने अपने दमदार एक्शन और रोमांटिक अंदाज से बॉक्स ऑफिस पर सुनहरा दौर बनाया. उनकी बेहतरीन फिल्में आज भी ओटीटी पर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Dharmendra Top 10 Best Films: धर्मेंद्र ने अपने दमदार एक्शन और रोमांटिक अंदाज से बॉक्स ऑफिस पर सुनहरा दौर बनाया. उनकी बेहतरीन फिल्में आज भी ओटीटी पर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं.

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने करियर में ऐसे किरदार निभाए, जिन्होंने उन्हें एक्शन और रोमांस दोनों का बादशाह बना दिया. उन्होंने अपनी रोमांटिक और कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली उनकी कई फिल्में आज भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई हैं. अगर आप उनके सुनहरे दौर को दोबारा जीना चाहते हैं, तो अब ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देखी जा सकती हैं.

1/10
'तुम हसीन मैं जवान' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.45 करोड़ की कमाई की थी. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'तुम हसीन मैं जवान' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.45 करोड़ की कमाई की थी. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/10
शोले 1975 में रिलीज़ हुई एक एक्शन-एडवेंचर फ़िल्म थी जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक क्लासिक है. इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार थे. इसने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ की कमाई की थी और इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
शोले 1975 में रिलीज़ हुई एक एक्शन-एडवेंचर फ़िल्म थी जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक क्लासिक है. इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार थे. इसने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ की कमाई की थी और इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
3/10
धर्मेंद्र और मुमताज की 1973 की फिल्म लोफर एक रोमांटिक-ड्रामा और एक्शन फिल्म थी. इसमें धर्मेंद्र ने रंजीत नामक एक आवारा और जेबकतरा का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ की कमाई की थी. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
धर्मेंद्र और मुमताज की 1973 की फिल्म लोफर एक रोमांटिक-ड्रामा और एक्शन फिल्म थी. इसमें धर्मेंद्र ने रंजीत नामक एक आवारा और जेबकतरा का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ की कमाई की थी. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
4/10
'कहानी किस्मत की' 1973 की एक ड्रामा और एक्शन फिल्म थी. इस फिल्म में रेखा और धर्मेंद्र लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई कर हिट साबित हुई थी. और इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
'कहानी किस्मत की' 1973 की एक ड्रामा और एक्शन फिल्म थी. इस फिल्म में रेखा और धर्मेंद्र लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई कर हिट साबित हुई थी. और इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
5/10
धर्मेंद्र की 'राजा जानी' 1972 एक रेट्रो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रोमांस, ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मेल था. धर्मेंद्र ने इसमें 'कूल डकैत' का किरदार निभाया था और उनके स्टाइलिश आउटफिट्स की चर्चा हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई की थी. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
धर्मेंद्र की 'राजा जानी' 1972 एक रेट्रो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रोमांस, ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मेल था. धर्मेंद्र ने इसमें 'कूल डकैत' का किरदार निभाया था और उनके स्टाइलिश आउटफिट्स की चर्चा हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई की थी. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
6/10
धर्मेंद्र की फिल्म
धर्मेंद्र की फिल्म "यादों की बारात" 1973 में रिलीज़ हुई एक हिंदी एक्शन-ड्रामा फ़िल्म थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.75 करोड़ की कमाई की. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.
7/10
फिल्म'दोस्त' 1974 की एक हिंदी फिल्म थी, इसमें धर्मेंद्र के साथ रहमान भी थे. यह फिल्म दोस्ती और वफादारी की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म का मजा आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं.
फिल्म'दोस्त' 1974 की एक हिंदी फिल्म थी, इसमें धर्मेंद्र के साथ रहमान भी थे. यह फिल्म दोस्ती और वफादारी की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म का मजा आप अमेजन प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं.
8/10
'इंसानियत के दुश्मन' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 1987 में रिलीज़ हुई थी और इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे कलाकार थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'इंसानियत के दुश्मन' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 1987 में रिलीज़ हुई थी और इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे कलाकार थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
9/10
'यमला पगला दीवाना' (2011) एक एक्शन-कॉमेडी और हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 55.28 करोड़ की कमाई की. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.
'यमला पगला दीवाना' (2011) एक एक्शन-कॉमेडी और हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 55.28 करोड़ की कमाई की. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.
10/10
'तहलका' 1992 की एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म थी, जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, और अमरीश पुरी जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 5.75 करोड़ की कमाई की थी. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
'तहलका' 1992 की एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म थी, जो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, और अमरीश पुरी जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 5.75 करोड़ की कमाई की थी. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
Published at : 11 Nov 2025 10:34 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Sholay Raja Rani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: कैमरे में दिखे दौड़ते भागते लोग, कार के धमाके के बाद की तस्वीर | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के पीछे 'कार' वाली साजिश? हुए चौंकाने वाले खुलासे | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का सामने आया पुलवामा कनेक्शन, हुआ बड़ा खुलासा | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की तेज | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके के अगले 12 घंटे में क्या कुछ हुआ? | Breaking | Delhi Police

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में मिला बड़ा सबूत! बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी I20 कार, पुलिस ने शुरू की जांच
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर बेटी ईशा देओल का बयान-'पापा की तबीयत स्थिर है, उनके ठीक होने की दुआ करें
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
जनरल नॉलेज
67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?
67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?
नौकरी
बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस बैंक में 434 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस बैंक में 434 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget