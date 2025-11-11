धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां

धर्मेंद्र की 'राजा जानी' 1972 एक रेट्रो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रोमांस, ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मेल था. धर्मेंद्र ने इसमें 'कूल डकैत' का किरदार निभाया था और उनके स्टाइलिश आउटफिट्स की चर्चा हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई की थी. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.