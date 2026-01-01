नए साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए शानदार रही. आज ही अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. साल 1971 की जंग में शहीद हुए सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी पर बनी यह फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है.

अगस्त्य नंदा के साथ ही अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी 'इक्कीस' में डेब्यू कर चुकी हैं. यह उनका बड़ा ब्रेक है. फिल्म में उनके अभिनय को दर्शक पसंद कर रहे हैं.

साल 2026 में कई नए चेहरे बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं. स्टार किड्स से लेकर साउथ की मशहूर अभिनेत्रियां और फ्रेश टैलेंट तक, ये डेब्यूटेंट्स एक्शन, पौराणिक और रोमांस जैसे अलग-अलग जॉनर की फिल्मों से अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरेंगे. इस साल पर्दे पर डेब्यू करने वाले सितारों की लिस्ट में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ ही और भी सितारे हैं.





सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान. ओटीटी पर 'द आर्चीज' से डेब्यू करने के बाद अब वह बड़े पर्दे पर पिता शाहरुख के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर में सुहाना अहम किरदार में नजर आएंगी.





गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा एक अनटाइटल्ड लव स्टोरी से लॉन्च हो रहे हैं, जिसे नेशनल अवॉर्ड विनर निर्देशक साई राजेश बना रहे हैं.





इसके अलावा, मेधा राणा 'बॉर्डर 2' में सनी देओल और वरुण धवन के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगी. मेधा की यह फिल्म वॉर ड्रामा है. अभिनेता वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी के साथ मेधा राणा फिल्म में एक्टिंग का जलवा बिखेरती नजर आएंगी. इससे पहले वह वेब सीरीज 'लंदन फाइल्स' में अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली के साथ नजर आई थीं.

इन एक्टर्स के अलावा, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्री साई पल्लवी और श्रीलीला भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं.





साउथ की नेचुरल ब्यूटी साई पल्लवी नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में वह भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के अपोजिट माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में अभिनेता यश रावण और सनी देओल श्रीराम भक्त हनुमान के किरदार में हैं.





साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला भी हिंदी सिनेमा में कदम रख रही हैं. वह अनुराग बसु की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी.