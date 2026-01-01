भारतीय क्रिकेट टीम का 2026 का पूरा शेड्यूल यहां दिया गया है, जो कंफर्म है और जो संभावित है. शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 11 जनवरी को होगा. इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. विश्व कप के बाद कई सीरीज होनी हैं, लेकिन जिसका शेड्यूल कंफर्म है वो इंग्लैंड का दौरा है. इस दौरे पर भारत 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. पहले देखें कंफर्म शेड्यूल, फिर उस सीरीज की जानकारी दी गई है, जिसकी तारीखें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज 2026

11 जनवरी- वडोदरा

14 जनवरी- राजकोट

18 जनवरी- इंदौर

भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 सीरीज 2026

21 जनवरी- नागपुर

23 जनवरी- नया रायपुर

25 जनवरी- गुवाहाटी

28 जनवरी- विशाखापट्टनम

31 जनवरी- तिरुवनन्तपुरम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया शेड्यूल

7 फरवरी- बनाम यूएसए (मुंबई)

12 फरवरी- बनाम नामीबिया (दिल्ली)

15 फरवरी- बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)

18 फरवरी- बनाम नीदरलैंड (अहमदाबाद)

इंग्लैंड बनाम भारत टी20 सीरीज 2026 शेड्यूल

1 जुलाई- रिवरसाइड ग्राउंड

4 जुलाई- ऑल ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड

7 जुलाई- ट्रेंट ब्रिज

9 जुलाई- ब्रिस्टल क्रिकेट ग्राउंड

11 जुलाई- द एजेस बाउल

इंग्लैंड बनाम भारत ODI सीरीज 2026 शेड्यूल

14 जुलाई- बर्मिंघम

16 जुलाई- कार्डिफ

19 जुलाई- लंदन

2026 में कितने टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में भारत की अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है, जो अवे सीरीज होगी. यहां 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद भारत न्यूजीलैंड दौरे पर भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. फाइनल में जाने की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए टीम इंडिया को 4 में से 3 मैच जीतने ही हैं. हालांकि खबर है कि भारत जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट भी खेल सकता है. यानी भारत इस साल कुल 5 टेस्ट खेलेगी, लेकिन किसी की भी तारीख अभी कंफर्म नहीं हैं.

2026 में कितने ODI मैच खेलेगी टीम इंडिया?

न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी और इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में भारत 3-3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसका शेड्यूल जारी हो चुका है. इसके आलावा भारत जून में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल सकती है. सितंबर-अक्टूबर में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज हो सकती है.

दिसंबर में भारत श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल सकती है. यानी भारत इस साल कुल 15 वनडे मैच खेलेगी, जिसमें से 6 का शेड्यूल कंफर्म हो चुका है.

2026 में कितने T20I मैच खेलेगी टीम इंडिया?

जनवरी में 5 टी20 मैचों के बाद भारत इसी फॉर्मेट में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलेगी. टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भारत के 4 मैच कंफर्म हैं, जिसके बाद अगर टीम अगले चरण में जाएगी तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी. इसके बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. यानी भारत के 14 टी20 मैचों का शेड्यूल कंफर्म है.

टीम इंडिया सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेल सकती है, जिसका जिक्र एफटीपी में है. अक्टूबर में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलना है, जिसका शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं हुआ है. नवंबर में न्यूजीलैंड दौरे पर भारत 6 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. साल का अंत श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से होगा, इसका भी अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है.

यानी इस साल भारत के 14 टी20 मैचों की तारीखों का एलान हो चुका है. 17 मैचों की तारीखों का एलान नहीं हुआ है. भारत इस साल 31 टी20 मैच खेलेगा, अगर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक पहुंचा तो इसमें 4 मैच और जुड़ जाएंगे.