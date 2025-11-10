पिता को अस्पताल में देख भावुक हुए सनी देओल, सलमान-अमीषा तक मिलने पहुंचे ये स्टार्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dharmendra Hospitalized: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उनसे मिलने के लिए हेमा मालिनी, सनी देओल और सलमान खान समेत कई स्टार्स पहुंचे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Dharmendra Hospitalized: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उनसे मिलने के लिए हेमा मालिनी, सनी देओल और सलमान खान समेत कई स्टार्स पहुंचे.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. जहां पर उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. ऐसे में उनसे मिलने के लिए फैमिली के अलावा कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी अस्पताल पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें.....

सनी देओल के दोनों बेटे राजवीर और करण अपने दादा से मिलने के अस्पताल पहुंचे. दोनों ही धर्मेंद्र के बेहद क्लोज है.
एक्टर बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल भी अपने ससुर से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची. जो काफी परेशान नजर आई.
एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी धर्मेंद्र का हाल-चाल जानने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुची थी.
धर्मेंद्र के बड़े बेटे और दमदार एक्टर सनी देओल भी अपने पिता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. जो बाहर आने के बाद काफी ज्यादा भावुक नजर आए.
एक्टर सलमान खान भी धर्मेंद्र के बहुत करीब है. दरअसल धर्मेंद्र उन्हें अपना तीसरा बेटा ही मानते हैं.
ऐसे में धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ते ही सलमान खान भी आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे थे.
धर्मेंद्र की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी अस्पाल पहुंची थी. जहां से आने के बाद उन्होंने एक्टर की ये फोटो शेयर की और फैंस से दुआ करने के लिए कहा.
Published at : 10 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Dharmendra Sunny Deol Hema Malini Ameesha Patel SALMAN KHAN

Embed widget