एक्सप्लोरर
पिता को अस्पताल में देख भावुक हुए सनी देओल, सलमान-अमीषा तक मिलने पहुंचे ये स्टार्स
Dharmendra Hospitalized: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उनसे मिलने के लिए हेमा मालिनी, सनी देओल और सलमान खान समेत कई स्टार्स पहुंचे.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. जहां पर उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. ऐसे में उनसे मिलने के लिए फैमिली के अलावा कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी अस्पताल पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें.....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Nov 2025 10:11 PM (IST)
बॉलीवुड
12 Photos
पिता का हाथ थामकर मां की प्रेयर मीट में पहुंचे जायद, ऋतिक-सबा और रानी समेत पहुंचे ये स्टार्स
बॉलीवुड
10 Photos
रकुल प्रीत की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय की ‘प्रेमिका’
बॉलीवुड
7 Photos
मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले
बॉलीवुड
10 Photos
कातिलाना अदाओं से होश उड़ाती हैं फातिमा सना शेख, अब 'गुस्ताख इश्क' में सादगी से जीतेंगी दिल
बॉलीवुड
9 Photos
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में भावुक हुए जितेंद्र, नम आंखों से सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
4 दिन में 4 डॉक्टर अरेस्ट, 2900KG विस्फोटक बरामद... जैश मॉड्यूल पर्दाफाश में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बड़ी बातें
दिल्ली NCR
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक की दुकानें कल खुलेंगी या नहीं? एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion