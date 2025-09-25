एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र की बड़ी बहू की 10 तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं सनी देओल की पत्नी
Sunny Deol Wife 10 Photos: फिल्मी दुनिया और लाइमलाइट से दूर रहने वाली देओल परिवार की बड़ी बहू यानी सनी देओल की पत्नी बेहद सिंपल और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आती हैं.
फिल्मी दुनिया में देओल परिवार हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन सनी देओल की पत्नी यानी धर्मेंद्र की बड़ी बहू लाइमलाइट से हमेशा दूरी बनाए रखती हैं. बेहद सिंपल और ग्रेसफुल अंदाज़ में रहने वाली सनी देओल की पत्नी कम ही मौकों पर पब्लिक इवेंट्स या मीडिया कैमरों में नजर आती हैं. उनकी सादगी और डीसेंट स्टाइल उन्हें अलग बनाता है. आइए देखते हैं धर्मेंद्र की बड़ी बहू की 10 तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Pooja Deol
