हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र की बड़ी बहू की 10 तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं सनी देओल की पत्नी

धर्मेंद्र की बड़ी बहू की 10 तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं सनी देओल की पत्नी

Sunny Deol Wife 10 Photos: फिल्मी दुनिया और लाइमलाइट से दूर रहने वाली देओल परिवार की बड़ी बहू यानी सनी देओल की पत्नी बेहद सिंपल और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Sunny Deol Wife 10 Photos: फिल्मी दुनिया और लाइमलाइट से दूर रहने वाली देओल परिवार की बड़ी बहू यानी सनी देओल की पत्नी बेहद सिंपल और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आती हैं.

फिल्मी दुनिया में देओल परिवार हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन सनी देओल की पत्नी यानी धर्मेंद्र की बड़ी बहू लाइमलाइट से हमेशा दूरी बनाए रखती हैं. बेहद सिंपल और ग्रेसफुल अंदाज़ में रहने वाली सनी देओल की पत्नी कम ही मौकों पर पब्लिक इवेंट्स या मीडिया कैमरों में नजर आती हैं. उनकी सादगी और डीसेंट स्टाइल उन्हें अलग बनाता है. आइए देखते हैं धर्मेंद्र की बड़ी बहू की 10 तस्वीरें.

सनी देओल की पत्नी पूजा देओल एक ऐसी शख्सियत हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी निजी जिंदगी को संजोए रखती हैं.
सनी देओल की पत्नी पूजा देओल एक ऐसी शख्सियत हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी निजी जिंदगी को संजोए रखती हैं.
पूजा देओल का असली नाम लिंडा देओल है.
पूजा देओल का असली नाम लिंडा देओल है.
उनके पिता कृष्ण देव महल भारतीय थे, जबकि मां जून सारा महल ब्रिटिश थीं, जिनका संबंध ब्रिटिश शाही परिवार से बताया जाता है.
उनके पिता कृष्ण देव महल भारतीय थे, जबकि मां जून सारा महल ब्रिटिश थीं, जिनका संबंध ब्रिटिश शाही परिवार से बताया जाता है.
पूजा का जन्म 1957 को लंदन में हुआ था, और उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया.
पूजा का जन्म 1957 को लंदन में हुआ था, और उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया.
पूजा ने 1984 में सनी देओल के साथ शादी की.
पूजा ने 1984 में सनी देओल के साथ शादी की.
सनी और पूजा के दो बेटे हैं, करण और राजवीर.
सनी और पूजा के दो बेटे हैं, करण और राजवीर.
पूजा एक लेखिका हैं और उन्होंने 2013 में आई फिल्म
पूजा एक लेखिका हैं और उन्होंने 2013 में आई फिल्म "यमला पगला दीवाना 2" की कहानी लिखी, जिसमें उनका नाम लिंडा के रूप में दर्ज है.
इसके अलावा, उन्होंने कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी लेखन का काम किया है.
इसके अलावा, उन्होंने कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी लेखन का काम किया है.
पूजा को कैमरा और मीडिया की चकाचौंध से दूरी बनाए रखना पसंद है, और वे ज्यादातर लंदन में समय बिताती हैं.
पूजा को कैमरा और मीडिया की चकाचौंध से दूरी बनाए रखना पसंद है, और वे ज्यादातर लंदन में समय बिताती हैं.
करण देओल की शादी के दौरान, उनकी सादगी ने फैंस का ध्यान खींचा था. और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं.
करण देओल की शादी के दौरान, उनकी सादगी ने फैंस का ध्यान खींचा था. और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं.
Published at : 25 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Embed widget