पापा धर्मेंद्र या बेटा सनी देओल, यंग एज में कौन था ज्यादा हैंडसम? देखें गजब तस्वीरें

पापा धर्मेंद्र या बेटा सनी देओल, यंग एज में कौन था ज्यादा हैंडसम? देखें गजब तस्वीरें

Dharmendra And Sunny Deol Young Age Photos: धर्मेंद्र और सनी देओल बॉलीवुड के मशहूर कलाकरों में से एक हैं. बाप-बेटे ने जवानी के दिनों में अपने लुक्स से सुर्खियां भी बटोरी हैं. देखें तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 07:26 PM (IST)
Dharmendra And Sunny Deol Young Age Photos: धर्मेंद्र और सनी देओल बॉलीवुड के मशहूर कलाकरों में से एक हैं. बाप-बेटे ने जवानी के दिनों में अपने लुक्स से सुर्खियां भी बटोरी हैं. देखें तस्वीरें.

हिंदी सिनेमा की हिट फिल्मों की बात आए और उसमें धर्मेंद्र और सनी देओल का जिक्र ना हो ये तो नाइंसाफी होगी. दोनों ने ही बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. लेकिन आज हम आपको उनकी जवानी की तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखते ही आपका एक बार फिर दोनों के दीवाने बन जाएंगे.

धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों ही अपने-अपने जमाने के हिट एक्टर्स रह चुके हैं. कमाल की बात तो ये है कि आज भी बाप-बेटे की ये जोड़ी फिल्मी पर्दे पर एक्टिव है और अपना कमाल दिखाती है.
धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों ही अपने-अपने जमाने के हिट एक्टर्स रह चुके हैं. कमाल की बात तो ये है कि आज भी बाप-बेटे की ये जोड़ी फिल्मी पर्दे पर एक्टिव है और अपना कमाल दिखाती है.
लेकिन जवानी के दिनों में भी दोनों ने अपने पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक्स से सभी को अपना दीवाना बनाया था. आज भी उनकी पुरानी तस्वीरों को कोई देखता है तो एक बार फिर दोनों का दीवाना बन जाता है.
लेकिन जवानी के दिनों में भी दोनों ने अपने पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक्स से सभी को अपना दीवाना बनाया था. आज भी उनकी पुरानी तस्वीरों को कोई देखता है तो एक बार फिर दोनों का दीवाना बन जाता है.
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने अपने प्राइम टाइम में डैशिंग पर्सनैलिटी और लुक्स से खूब जलवे बिखेरे हैं. लड़कियां उन्हें पर्दे पर देखते ही अपना दिल हार बैठती थीं. आज भी धर्मेंद्र की फैन फॉलोविंग उतनी ही है जितनी 60 और 70 के दशक में थी.
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने अपने प्राइम टाइम में डैशिंग पर्सनैलिटी और लुक्स से खूब जलवे बिखेरे हैं. लड़कियां उन्हें पर्दे पर देखते ही अपना दिल हार बैठती थीं. आज भी धर्मेंद्र की फैन फॉलोविंग उतनी ही है जितनी 60 और 70 के दशक में थी.
अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी. डेब्यू फिल्म से ही धर्मेंद्र पर्दे पर छा गए और दर्शकों के बीच भी काफी पॉपुलर हो गए. एक के बाद एक उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ हिट फिल्में की.
अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी. डेब्यू फिल्म से ही धर्मेंद्र पर्दे पर छा गए और दर्शकों के बीच भी काफी पॉपुलर हो गए. एक के बाद एक उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ हिट फिल्में की.
इंटरव्यू में खुद हीमैन धर्मेंद्र ने ये खुलासा किया है कि जवानी के दिनों में उनकी तुलना कई हॉलीवुड स्टार्स से भी की जाती थी. अपने लुक्स से उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ धर्मेंद्र अपने अफेयर्स को लेकर भी चर्चा में रहे.
इंटरव्यू में खुद हीमैन धर्मेंद्र ने ये खुलासा किया है कि जवानी के दिनों में उनकी तुलना कई हॉलीवुड स्टार्स से भी की जाती थी. अपने लुक्स से उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ धर्मेंद्र अपने अफेयर्स को लेकर भी चर्चा में रहे.
रिपोर्ट्स की मानें तो हेमा मालिनी के पहले उनका नाम राखी गुलजार, मीना कुमारी और आशा पारेख के साथ भी जुड़ चुका है. लेकिन बाद में उन्होंने धर्म बदलकर हेमा मालिनी को अपनी दूसरी पत्नी बनाया और अब दोनों मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो हेमा मालिनी के पहले उनका नाम राखी गुलजार, मीना कुमारी और आशा पारेख के साथ भी जुड़ चुका है. लेकिन बाद में उन्होंने धर्म बदलकर हेमा मालिनी को अपनी दूसरी पत्नी बनाया और अब दोनों मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
वहीं बात करें सनी देओल की तो उनकी फैन फॉलोविंग भी तगड़ी है. साथ ही जवानी के दिनों के उनके ये डैशिंग लुक्स भी आपका दिल चुरा लेंगे. पापा की तरह ही बेटे सनी देओल भी लुक्स और पर्सनैलिटी के मामले में पीछे नहीं हैं.
वहीं बात करें सनी देओल की तो उनकी फैन फॉलोविंग भी तगड़ी है. साथ ही जवानी के दिनों के उनके ये डैशिंग लुक्स भी आपका दिल चुरा लेंगे. पापा की तरह ही बेटे सनी देओल भी लुक्स और पर्सनैलिटी के मामले में पीछे नहीं हैं.
90 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाया था और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया. जवानी के दिनों में तो वो हैंडसम थे ही आज भी उनका फिटनेस और पर्सनैलिटी कमाल की है.
90 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाया था और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया. जवानी के दिनों में तो वो हैंडसम थे ही आज भी उनका फिटनेस और पर्सनैलिटी कमाल की है.
1982 में अभिनेता ने 'बेताब' से डेब्यू कर 80 और 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. इसके बाद वो बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्शन की दुनिया में भी हाथ आजमा चुके हैं.
1982 में अभिनेता ने 'बेताब' से डेब्यू कर 80 और 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. इसके बाद वो बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्शन की दुनिया में भी हाथ आजमा चुके हैं.
'बॉर्डर' और 'गदर' के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स का जलवा इस कदर बिखेरा कि वो हर एक इंसान के दिल में बस गए. आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल एक्टिव हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस से दर्शकों को इंप्रेस करते हैं.
'बॉर्डर' और 'गदर' के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स का जलवा इस कदर बिखेरा कि वो हर एक इंसान के दिल में बस गए. आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल एक्टिव हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस से दर्शकों को इंप्रेस करते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 07:26 PM (IST)
Embed widget