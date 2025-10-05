पापा धर्मेंद्र या बेटा सनी देओल, यंग एज में कौन था ज्यादा हैंडसम? देखें गजब तस्वीरें

अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी. डेब्यू फिल्म से ही धर्मेंद्र पर्दे पर छा गए और दर्शकों के बीच भी काफी पॉपुलर हो गए. एक के बाद एक उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ हिट फिल्में की.