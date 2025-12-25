एक्सप्लोरर
रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस के साथ ब्लैक चश्मा, क्रिसमस पर दिखा हंसिका मोटवानी का कातिलाना अंदाज, दिल लूट लेंगी तस्वीरें
Christmas 2025: हंसिका मोटवानी गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर मुंबई में काफी स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
हंसिका मोटवानी हमेशा अपने स्टाइल से फैंस को इम्प्रेस किए रहती हैं.वहीं क्रिसमस के मौक पर एक्ट्रेस काफी स्टनिंग अंदाज में स्पॉट हुईं. हंसिका इस दौरान अपने आउटफिट से क्रिसमस वाइब्स देती नजर आईं. उनकी तस्वीरों पर अब फैंस दिल हार रहे हैं.
Published at : 25 Dec 2025 02:12 PM (IST)
