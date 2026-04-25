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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस

रैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने हाल ही में एक फैशन वीक में रैंप वॉक की. इस दौरान वो लहंगे में काफी खूबसूरत दिख रहीं थी. एक्ट्रसे ने खुद सोशल मीडिया पर रैंप वॉक की कई फोटोज शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 06:39 PM (IST)
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने हाल ही में एक फैशन वीक में रैंप वॉक की. इस दौरान वो लहंगे में काफी खूबसूरत दिख रहीं थी. एक्ट्रसे ने खुद सोशल मीडिया पर रैंप वॉक की कई फोटोज शेयर की है.

चित्रांगदा सिंह हाल ही में एक फैशन वीक में रैंप वॉक करते हुए नजर आईं, जहां उनका ग्रेस और एलीगेंस फैंस का दिल जीत ले गया. इस दौरान वह खूबसूरत लहंगे में बेहद स्टाइलिश और रॉयल लुक में दिखीं. एक्ट्रेस ने खुद भी इस रैंप वॉक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

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चित्रांगदा सिंह ने इंस्ट्राग्राम पर अपनी रैंप वॉक की कई दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका अंदाज देखने लायक है.
चित्रांगदा सिंह ने इंस्ट्राग्राम पर अपनी रैंप वॉक की कई दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका अंदाज देखने लायक है.
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रैंप वॉक के दौरान एक्ट्रेस ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था, जिसपर काफी हैवी वर्क किया गया था.
रैंप वॉक के दौरान एक्ट्रेस ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था, जिसपर काफी हैवी वर्क किया गया था.
Published at : 25 Apr 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh

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