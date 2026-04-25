एक्सप्लोरर
रैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने हाल ही में एक फैशन वीक में रैंप वॉक की. इस दौरान वो लहंगे में काफी खूबसूरत दिख रहीं थी. एक्ट्रसे ने खुद सोशल मीडिया पर रैंप वॉक की कई फोटोज शेयर की है.
चित्रांगदा सिंह हाल ही में एक फैशन वीक में रैंप वॉक करते हुए नजर आईं, जहां उनका ग्रेस और एलीगेंस फैंस का दिल जीत ले गया. इस दौरान वह खूबसूरत लहंगे में बेहद स्टाइलिश और रॉयल लुक में दिखीं. एक्ट्रेस ने खुद भी इस रैंप वॉक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 25 Apr 2026 06:39 PM (IST)
Tags :Chitrangada Singh
बॉलीवुड
7 Photos
रैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस
बॉलीवुड
9 Photos
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं, राहा को एथलीट बनाना चाहती हैं आलिया भट्ट, बेटी के लिए एक्ट्रेस ने देखा बड़ा सपना
बॉलीवुड
7 Photos
लैविश लाइफ जीती हैं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, फीस और नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग
बॉलीवुड
9 Photos
लग्जरी गाड़ियां, 4 आलीशान अपार्टमेंट्स, करोड़ों के मालिक हैं अरिजीत सिंह, लाइव कॉन्सर्ट के लिए लेते हैं मोटी रकम
बॉलीवुड
7 Photos
बेहद फिल्मी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा की लव स्टोरी, जानिए कैसे हुई थी कपल की पहली मुलाकात
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'बेचारी चुपचाप खड़ी थी', एयरपोर्ट पर भीड़ को देख डर गई थीं आलिया भट्ट, बॉडीगार्ड ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा
मनोरंजन
'काश मैं मना नहीं करती...', अमीषा पटेल को 'तेरे नाम' ठुकराने का सालों बाद हुआ पछतावा
मनोरंजन
लाइव: 'धुरंधर 2' या 'भूत बंगला', वीकेंड का किसे मिला फायदा? शाम 6 बजे तक की इतनी कमाई
मनोरंजन
लाइसेंस मूवी रिव्यू: मासूम शर्मा की स्वैग और स्टाइल ने सिंपल सी कहानी में डाली जान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
रैंप वॉक पर छाई चित्रांगदा सिंह, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत, अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस
भावेष पाण्डेय
Opinion