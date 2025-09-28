हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चित्रांगदा सिंह के लेटेस्ट लुक ने खींचा फैंस का ध्यान, एथनिक लुक में लूट ली लाइमलाइट

चित्रांगदा सिंह के लेटेस्ट लुक ने खींचा फैंस का ध्यान, एथनिक लुक में लूट ली लाइमलाइट

Chitrangada Singh 10 Photos: एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 01:04 PM (IST)
Chitrangada Singh 10 Photos: एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी अदाओं और बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका स्टाइल और ग्रेस देखकर फैंस दीवाने हो गए. तस्वीरों में चित्रांगदा का ग्लैमरस लुक साफ झलकता है और यही वजह है कि वह किसी भी उम्र में अपनी फिटनेस और ब्यूटी से बॉलीवुड की हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस लगातार तारीफें कर रहे हैं. तो आइए, देखते हैं चित्रांगदा की ये खास तस्वीरें.

1/10
मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
2/10
अपने और ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक से चित्रांगदा कई बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती नजर आती हैं.
अपने और ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक से चित्रांगदा कई बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती नजर आती हैं.
3/10
हाल ही में चित्रांगदा ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसे देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
हाल ही में चित्रांगदा ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसे देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
4/10
एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो उन्होंने पेस्टल कलर का हेवी वर्क लहंगा पहना है जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. जो कि उनके लुक को और भी मॉडर्न बन रहा है.
एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो उन्होंने पेस्टल कलर का हेवी वर्क लहंगा पहना है जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. जो कि उनके लुक को और भी मॉडर्न बन रहा है.
5/10
लुक कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हैवी एक्सेसरीज कैरी की है और सॉफ्ट सॉफ्ट कॉली हेयर्स रखे हैं.
लुक कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हैवी एक्सेसरीज कैरी की है और सॉफ्ट सॉफ्ट कॉली हेयर्स रखे हैं.
6/10
साथ ही सटल मेकअप में चित्रांगदा बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
साथ ही सटल मेकअप में चित्रांगदा बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
7/10
अपने इस ग्लैमरस लुक के साथ चित्रांगदा अलग-अलग खोज देती नजर आ रही हैं.
अपने इस ग्लैमरस लुक के साथ चित्रांगदा अलग-अलग खोज देती नजर आ रही हैं.
8/10
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
9/10
फैंस को चित्रांगदा का ये अंदाज बेहद ही पसंद आ रहा है. यूजर्स अलग-अलग तरह के कॉमेंट करके उनकी तारीफ कर रहे हैं.
फैंस को चित्रांगदा का ये अंदाज बेहद ही पसंद आ रहा है. यूजर्स अलग-अलग तरह के कॉमेंट करके उनकी तारीफ कर रहे हैं.
10/10
कोई उन्हें 'स्टनिंग' बोल रहा है तो कोई उन्हें ‘क्वीन’ बता रहा है.
कोई उन्हें 'स्टनिंग' बोल रहा है तो कोई उन्हें 'क्वीन' बता रहा है.
Published at : 28 Sep 2025 01:04 PM (IST)
Chitrangada Singh

Photo Gallery

