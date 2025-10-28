शाहरुख़ खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा लाया जा रहा है, शाहरुख़ खान फिल्म फेस्टिवल. इस फेस्टिवल में दर्शक शाहरुख़ की सात आइकॉनिक फिल्मों को फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे. देश के कई शहरों के 75 थिएटर्स में मैं हूं ना, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, दिल से, देवदास, कभी हां कभी ना और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दोबारा रिलीज होंगी. साथ ही प्रभास की बाहुबली: द एपिक को भी दोनों भागों को मिलाकर नए अंदाज़ में पेश किया जाएगा. यह फेस्टिवल शाहरुख़ के जन्मदिन को फैंस के लिए एक यादगार फिल्मी सेलिब्रेशन बना देगा.