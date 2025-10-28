एक्सप्लोरर
31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिलेगी एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज, री-रिलीज होंगी एक या दो नहीं 7 फिल्म
7 Films Re-Release: 31 अक्टूबर 2025 को देशभर के थिएटरों में सात सुपरहिट फिल्मों की री-रिलीज़ होगी, जो दर्शकों को पुराने दिनों का थिएटर एक्सपीरियंस दोबारा जीने का मौका देगी.
शाहरुख़ खान के 60वें जन्मदिन पर शुरू हो रहा है शाहरुख़ खान फिल्म फेस्टिवल, जिसमें मैं हूं ना, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, दिल से, देवदास, कभी हां कभी ना और जवान जैसी सात ब्लॉकबस्टर फिल्मों की री-रिलीज़ होगी. देशभर के 75 थिएटर्स में यह जश्न मनाया जाएगा, जिसमें प्रभास की बाहुबली: द एपिक भी नए अंदाज़ में शामिल होगी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :Shahrukh Khan Prabhas Yash
बॉलीवुड
7 Photos
31 अक्टूबर को एक साथ 7 फिल्में हो रही हैं री-रिलीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
बॉलीवुड
7 Photos
रवीना टंडन के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स, फ्रेंड संग किया लंच और डिनर, साथ नहीं थी बेटी राशा
बॉलीवुड
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion