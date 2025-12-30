हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: रणवीर सिंह से कमल हासन तक, इस साल इन सितारों ने झेली आलोचना, हैरान कर देगी वजह

Year Ender 2025: रणवीर सिंह से कमल हासन तक, इस साल इन सितारों ने झेली आलोचना, हैरान कर देगी वजह

Controversies: 2025 में सोशल मीडिया ने कई सेलेब्रिटीज को ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया. रणवीर सिंह से लेकर कमल हासन तक इन सेलेब्रिटी के बयानों और वीडियोज पर भारी विवाद हुआ. माफी और बहसें देखने को मिलीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Controversies: 2025 में सोशल मीडिया ने कई सेलेब्रिटीज को ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया. रणवीर सिंह से लेकर कमल हासन तक इन सेलेब्रिटी के बयानों और वीडियोज पर भारी विवाद हुआ. माफी और बहसें देखने को मिलीं.

2025 वो साल रहा जब सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटी होना आसान नहीं रहा। एक बयान, पुराना वीडियो या शो का छोटा सा क्लिप मिनटों में वायरल होकर लोगों का गुस्सा बन गया. इस साल कई बड़े सितारे ट्रोलिंग और बैकलैश के बीच घिरते नजर आए.

2025 वो साल रहा जब पॉपुलैरिटी और गुस्सा एक-दूसरे से टकराते नजर आए. शॉर्ट वीडियो, थ्रेडेड बहस, मीम्स और एआई की मदद से सोशल मीडिया ने पब्लिक फिगर्स को जितनी तेजी से स्टार बनाया. उतनी ही तेजी से उन्हें ट्रोल भी किया. इस साल कई बड़े नाम ऐसे रहे जो किसी न किसी बयान वीडियो या पुराने क्लिप की वजह से जबरदस्त बैकलैश का शिकार हुए.
2025 वो साल रहा जब पॉपुलैरिटी और गुस्सा एक-दूसरे से टकराते नजर आए. शॉर्ट वीडियो, थ्रेडेड बहस, मीम्स और एआई की मदद से सोशल मीडिया ने पब्लिक फिगर्स को जितनी तेजी से स्टार बनाया. उतनी ही तेजी से उन्हें ट्रोल भी किया. इस साल कई बड़े नाम ऐसे रहे जो किसी न किसी बयान वीडियो या पुराने क्लिप की वजह से जबरदस्त बैकलैश का शिकार हुए.
सबसे ज्यादा चर्चा में रहे रणवीर सिंह. जब आईएफएफआई के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में उन्होंने कन्नड़ फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के एक सीन को मिमिक किया था.
सबसे ज्यादा चर्चा में रहे रणवीर सिंह. जब आईएफएफआई के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में उन्होंने कन्नड़ फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 के एक सीन को मिमिक किया था.
Published at : 30 Dec 2025 11:15 PM (IST)
Kamal Haasan Mrunal Thakur Ranveer SIngh

