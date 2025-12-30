2025 वो साल रहा जब पॉपुलैरिटी और गुस्सा एक-दूसरे से टकराते नजर आए. शॉर्ट वीडियो, थ्रेडेड बहस, मीम्स और एआई की मदद से सोशल मीडिया ने पब्लिक फिगर्स को जितनी तेजी से स्टार बनाया. उतनी ही तेजी से उन्हें ट्रोल भी किया. इस साल कई बड़े नाम ऐसे रहे जो किसी न किसी बयान वीडियो या पुराने क्लिप की वजह से जबरदस्त बैकलैश का शिकार हुए.