Year Ender 2025: रणवीर सिंह से कमल हासन तक, इस साल इन सितारों ने झेली आलोचना, हैरान कर देगी वजह
Controversies: 2025 में सोशल मीडिया ने कई सेलेब्रिटीज को ट्रोलिंग का शिकार बनाया गया. रणवीर सिंह से लेकर कमल हासन तक इन सेलेब्रिटी के बयानों और वीडियोज पर भारी विवाद हुआ. माफी और बहसें देखने को मिलीं.
2025 वो साल रहा जब सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटी होना आसान नहीं रहा। एक बयान, पुराना वीडियो या शो का छोटा सा क्लिप मिनटों में वायरल होकर लोगों का गुस्सा बन गया. इस साल कई बड़े सितारे ट्रोलिंग और बैकलैश के बीच घिरते नजर आए.
Published at : 30 Dec 2025 11:15 PM (IST)
