शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा

बॉबी देओल, जिन्होंने हाल के सालों में अपनी दमदार वापसी की है, कभी शराब की लत में बुरी तरह फंस गए थे. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि शराब की वजह से उनका ध्यान भटकने लगा था और रिश्तों में भी खटास आने लगी थी. लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया. बॉबी ने कहा था कि मैंने शराब छोड़ दी है और इससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है.