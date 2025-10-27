हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा

शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा

कई बॉलीवुड सितारे जैसे बॉबी देओल, पूजा भट्ट और अमिताभ बच्चन ने शराब की लत छोड़कर अपनी जिंदगी को नई राह दी. इन कलाकारों ने साबित किया कि बुरी आदत को पीछे छोड़ा जा सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 08:33 PM (IST)
कई बॉलीवुड सितारे जैसे बॉबी देओल, पूजा भट्ट और अमिताभ बच्चन ने शराब की लत छोड़कर अपनी जिंदगी को नई राह दी. इन कलाकारों ने साबित किया कि बुरी आदत को पीछे छोड़ा जा सकता है.

बॉलीवुड की चमक-धमक भरी दुनिया के पीछे कई बार सितारों की जिंदगी की सच्चाई छिपी होती है. कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सफलता और शोहरत के बीच शराब जैसी लत को अपनी जिंदगी में जगह दी, लेकिन फिर समझदारी और हिम्मत के साथ उसे छोड़कर नई शुरुआत की. इन स्टार्स ने न सिर्फ अपनी आदतें बदलीं बल्कि अपने करियर, रिश्तों और सेहत को भी फिर से संवार लिया.

बॉबी देओल, जिन्होंने हाल के सालों में अपनी दमदार वापसी की है, कभी शराब की लत में बुरी तरह फंस गए थे. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि शराब की वजह से उनका ध्यान भटकने लगा था और रिश्तों में भी खटास आने लगी थी. लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया. बॉबी ने कहा था कि मैंने शराब छोड़ दी है और इससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है.
बॉबी देओल, जिन्होंने हाल के सालों में अपनी दमदार वापसी की है, कभी शराब की लत में बुरी तरह फंस गए थे. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि शराब की वजह से उनका ध्यान भटकने लगा था और रिश्तों में भी खटास आने लगी थी. लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया. बॉबी ने कहा था कि मैंने शराब छोड़ दी है और इससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है.
महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने खुद यह खुलासा किया था कि उन्हें 16 साल की उम्र में शराब की लत लग गई थी. उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह उन्हें यूजुअल लगा, लेकिन धीरे-धीरे वह इसके जाल में फंसती चली गईं. बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान पूजा ने कहा था कि वे अब 2016 से शराब को हाथ नहीं लगातीं.
महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने खुद यह खुलासा किया था कि उन्हें 16 साल की उम्र में शराब की लत लग गई थी. उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह उन्हें यूजुअल लगा, लेकिन धीरे-धीरे वह इसके जाल में फंसती चली गईं. बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान पूजा ने कहा था कि वे अब 2016 से शराब को हाथ नहीं लगातीं.
मशहूर लिरिसिस्ट और लेखक जावेद अख्तर की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब शराब ने उनकी खुशियों को छीन लिया था. करियर पर भी इसका असर पड़ा. धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने यह लत नहीं छोड़ी, तो वे सबकुछ खो देंगे. साल 1991 में उन्होंने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया.
मशहूर लिरिसिस्ट और लेखक जावेद अख्तर की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब शराब ने उनकी खुशियों को छीन लिया था. करियर पर भी इसका असर पड़ा. धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने यह लत नहीं छोड़ी, तो वे सबकुछ खो देंगे. साल 1991 में उन्होंने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया.
फरदीन खान भी शराब और ड्रग्स की लत में फंस गए थे. उनकी लत ने उनके करियर और निजी जीवन दोनों को नुकसान पहुंचाया. हालांकि साल 2020 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और शराब को पूरी तरह छोड़ दिया. फरदीन ने कहा था, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था. मैंने अपने परिवार और सेहत के लिए खुद को बदला और अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं.
फरदीन खान भी शराब और ड्रग्स की लत में फंस गए थे. उनकी लत ने उनके करियर और निजी जीवन दोनों को नुकसान पहुंचाया. हालांकि साल 2020 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और शराब को पूरी तरह छोड़ दिया. फरदीन ने कहा था, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था. मैंने अपने परिवार और सेहत के लिए खुद को बदला और अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं.
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र भी एक समय शराब के काफी शौकीन थे. फिल्मों की शूटिंग और तनाव के बीच धीरे-धीरे उन्हें शराब की आदत लग गई थी. हालांकि, उन्होंने शराब को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया. धर्मेंद्र ने कहा था कि जब उन्होंने शराब छोड़ी, तब उन्हें फील हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है.
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र भी एक समय शराब के काफी शौकीन थे. फिल्मों की शूटिंग और तनाव के बीच धीरे-धीरे उन्हें शराब की आदत लग गई थी. हालांकि, उन्होंने शराब को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया. धर्मेंद्र ने कहा था कि जब उन्होंने शराब छोड़ी, तब उन्हें फील हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है.
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया था कि उन्हें भी एक वक्त पर शराब और सिगरेट की लत थी. लेकिन उन्होंने अचानक एक दिन तय किया कि अब नहीं, और उसी पल सबकुछ छोड़ दिया. बिग बी ने लिखा था, इसे छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अचानक छोड़ देना, न कि धीरे-धीरे कम करना.
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया था कि उन्हें भी एक वक्त पर शराब और सिगरेट की लत थी. लेकिन उन्होंने अचानक एक दिन तय किया कि अब नहीं, और उसी पल सबकुछ छोड़ दिया. बिग बी ने लिखा था, इसे छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अचानक छोड़ देना, न कि धीरे-धीरे कम करना.
इन सभी कलाकारों ने साबित किया है कि लत से छुटकारा पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. इनकी कहानियां सिखाती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और सही फैसला जिंदगी को नई दिशा दे सकता है.
इन सभी कलाकारों ने साबित किया है कि लत से छुटकारा पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. इनकी कहानियां सिखाती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और सही फैसला जिंदगी को नई दिशा दे सकता है.
Published at : 27 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Embed widget