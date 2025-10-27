एक्सप्लोरर
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
कई बॉलीवुड सितारे जैसे बॉबी देओल, पूजा भट्ट और अमिताभ बच्चन ने शराब की लत छोड़कर अपनी जिंदगी को नई राह दी. इन कलाकारों ने साबित किया कि बुरी आदत को पीछे छोड़ा जा सकता है.
बॉलीवुड की चमक-धमक भरी दुनिया के पीछे कई बार सितारों की जिंदगी की सच्चाई छिपी होती है. कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सफलता और शोहरत के बीच शराब जैसी लत को अपनी जिंदगी में जगह दी, लेकिन फिर समझदारी और हिम्मत के साथ उसे छोड़कर नई शुरुआत की. इन स्टार्स ने न सिर्फ अपनी आदतें बदलीं बल्कि अपने करियर, रिश्तों और सेहत को भी फिर से संवार लिया.
Published at : 27 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Bobby Deol Javed Akhtar Pooja Bhatt
