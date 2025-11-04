एक्सप्लोरर
Athiya Shetty Birthday: एक्शन फिल्म से किया डेब्यू, क्रिकेटर से शादी करते ही छोड़ा शोबिज, जानें एजुकेशन से नेटवर्थ तक
Happy Birthday Athiya Shetty: बॉलीवुड की जानी–मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अथिया शेट्टी का भी नाम शामिल है. हसीना के 33वें जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके बारे में हर एक डिटेल दे रहे हैं.
अथिया शेट्टी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अलग मुकाम हासिल किया है. भले ही आज वो फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. एक्ट्रेस ने कम वक्त में काफी दौलत भी कमाई है.
Published at : 04 Nov 2025 10:05 PM (IST)
Tags :Hero Athiya Shetty KL RAHUL
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
