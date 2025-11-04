हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Athiya Shetty Birthday: एक्शन फिल्म से किया डेब्यू, क्रिकेटर से शादी करते ही छोड़ा शोबिज, जानें एजुकेशन से नेटवर्थ तक

Happy Birthday Athiya Shetty: बॉलीवुड की जानी–मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अथिया शेट्टी का भी नाम शामिल है. हसीना के 33वें जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके बारे में हर एक डिटेल दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 10:09 PM (IST)
अथिया शेट्टी ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अलग मुकाम हासिल किया है. भले ही आज वो फिल्मों से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. एक्ट्रेस ने कम वक्त में काफी दौलत भी कमाई है.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी का नाम भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है. एक्शन फिल्म से डेब्यू करने के बाद भले ही वो आज पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
हसीना का जन्म 5 नवंबर 1992 को मुंबई में हुआ था. अभिनेता सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी फैशन डिजाइनर माना शेट्टी ने अपनी बेटी की परिवरिश बखूबी की है. लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता सुनील शेट्टी की तरह बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाने में असफल रहीं.
अथिया शेट्टी ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की है. स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मेकिंग एंड लिबरल आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क फिल्म अकैडमी से फिल्म मेकिंग भी सीखी.
इसके बाद एक्ट्रेस ने 2015 में फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. मशहूर सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद भी वो बॉलीवुड में अपना सिक्का नहीं चला पाईं और उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप साबित हुई.
इसके बाद 2017 में अथिया फिल्म 'मुबारकां' में नजर आईं. ये फिल्म भी चली नहीं. 2018 में उन्हें फिल्म 'नवाबजादे' में बतौर स्पेशल अपीरियंस देखा गया. 2019 में उन्होंने फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर' में काम किया. इस फिल्म में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट रोल में थीं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी असफल रही.
2019 में उन्होंने इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल को डेट करना शुरू किया. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था और फैंस को दोनों की जोड़ी भी पसंद आती. इसके बाद दोनों 2023 में प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंध गए और अथिया शेट्टी ने भी बॉलीवुड को अलविदा कह दिया.
वहीं हसीना की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आथिया 28 से 29 करोड़ रुपए की मालकिन हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए उनकी तगड़ी कमाई होती है. इन दिनों वो अपनी बेटी इवाराह के साथ मदरहुड की जर्नी एंजॉय कर रही हैं.
Published at : 04 Nov 2025 10:05 PM (IST)
