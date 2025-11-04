इसके बाद 2017 में अथिया फिल्म 'मुबारकां' में नजर आईं. ये फिल्म भी चली नहीं. 2018 में उन्हें फिल्म 'नवाबजादे' में बतौर स्पेशल अपीरियंस देखा गया. 2019 में उन्होंने फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर' में काम किया. इस फिल्म में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपोजिट रोल में थीं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी असफल रही.