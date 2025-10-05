हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी

अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी

Shura Khan Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान दूसरी बार पापा बन गए हैं. उनकी दूसरी वाइफ शूरा खान ने एक बेटी को जन्म दिया है. इस मौके पर हम आपको शूरा की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Shura Khan Beautiful Photos: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान दूसरी बार पापा बन गए हैं. उनकी दूसरी वाइफ शूरा खान ने एक बेटी को जन्म दिया है. इस मौके पर हम आपको शूरा की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

अरबाज खान की वाइफ शूरा खान एक्ट्रेस नहीं हैं, लेकिन खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम भी नहीं हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शूरा की ढेरों खूबसूरत तस्वीरें मौजूद हैं.

1/10
अरबाज खान ने 24 दिसंबर 2023 को मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की थी. दोनों ने एक इंटीमेट सेरेमनी में निकाह किया था.
अरबाज खान ने 24 दिसंबर 2023 को मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की थी. दोनों ने एक इंटीमेट सेरेमनी में निकाह किया था.
2/10
शूरा अरबाज की सेकेंड वाइफ हैं और उनसे उम्र में काफी छोटी हैं. शूरा और अरबाज के बीच 23 साल का ऐज गैप है.
शूरा अरबाज की सेकेंड वाइफ हैं और उनसे उम्र में काफी छोटी हैं. शूरा और अरबाज के बीच 23 साल का ऐज गैप है.
3/10
शादी के करीब दो साल बाद अब कपल ने एक बेटी का वेलकम किया है. अरबाज दूसरी बार पिता बने हैं, जबकि शूरा पहली बार मां बनी हैं.
शादी के करीब दो साल बाद अब कपल ने एक बेटी का वेलकम किया है. अरबाज दूसरी बार पिता बने हैं, जबकि शूरा पहली बार मां बनी हैं.
4/10
अरबाज खान और शूरा खान सोशल मीडिया पर अक्सर एक-दूसरे के साथ फोटोज शेयर करते नजर आते हैं. दोनों को एक-दूसरे पर प्यार लुटाते दिखाई देते हैं.
अरबाज खान और शूरा खान सोशल मीडिया पर अक्सर एक-दूसरे के साथ फोटोज शेयर करते नजर आते हैं. दोनों को एक-दूसरे पर प्यार लुटाते दिखाई देते हैं.
5/10
शूरा ने अपनी बहुत सारी सोलो फोटोज भी शेयर की हुई हैं. इनमें वो खूबसूरत दिख रही हैं.
शूरा ने अपनी बहुत सारी सोलो फोटोज भी शेयर की हुई हैं. इनमें वो खूबसूरत दिख रही हैं.
6/10
ब्लैक कलर की साड़ी को शूरा ने स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने डायमंड नेकलेस पेयर किया है.
ब्लैक कलर की साड़ी को शूरा ने स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने डायमंड नेकलेस पेयर किया है.
7/10
पिंक कलर की इस नेट साड़ी में शूरा बला की हसीन दिख रही हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप उनपर काफी सूट कर रहा है.
पिंक कलर की इस नेट साड़ी में शूरा बला की हसीन दिख रही हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप उनपर काफी सूट कर रहा है.
8/10
गोल्डन कलर के इस शरारा सूट में शूरा बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया है.
गोल्डन कलर के इस शरारा सूट में शूरा बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया है.
9/10
रेड कलर के इस ब्लेजर-पैंट में शूरा खान का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. कर्ली हेयरस्टाइल में वो काफी स्टनिंग दिख रही हैं.
रेड कलर के इस ब्लेजर-पैंट में शूरा खान का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. कर्ली हेयरस्टाइल में वो काफी स्टनिंग दिख रही हैं.
10/10
डांगरी पहने शूरा बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. फोटो में उन्हें अरबाज के साथ फिशिंग करते देखा जा सकता है.
डांगरी पहने शूरा बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. फोटो में उन्हें अरबाज के साथ फिशिंग करते देखा जा सकता है.
Published at : 05 Oct 2025 07:42 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Shura Khan Shura Khan Photos

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
इंडिया
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
बच्चों की मौत के बाद अब सरकार की खुली नींद, दवाओं की गुणवत्ता और इस्तेमाल पर दी ये नसीहत
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
लाइफस्टाइल
Virat Kohli Children Name Meaning: विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
विराट कोहली के बच्चों के क्या हैं नाम? जान लें इनके नामों के असली मतलब
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
दिल्ली मेट्रो का दीवाना हुई विदेशी युवक! बोला लंदन से कई गुना साफ- वीडियो देख होने लगेगा गर्व
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget