हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनन्या पांडे ने बर्थडे पर बेस्टी सुहाना खान संग मस्ती, अहान सहित पूरी फैमिली दिखी साथ, देखें इनसाइड फोटोज

अनन्या पांडे ने बर्थडे पर बेस्टी सुहाना खान संग मस्ती, अहान सहित पूरी फैमिली दिखी साथ, देखें इनसाइड फोटोज

Ananya Panday Celebration: अनन्या पांडे आज अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने पहले मीडिया संग केक काटा और अब फैमिली-फ्रेंड्स के साथ ग्रैंड सेलिब्रेशन किया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Oct 2025 08:59 PM (IST)
Ananya Panday Celebration: अनन्या पांडे आज अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने पहले मीडिया संग केक काटा और अब फैमिली-फ्रेंड्स के साथ ग्रैंड सेलिब्रेशन किया.

अनन्या पांडे ने अपना 27वां बर्थडे पूरी फैमिली और खास दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया. इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें अब एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान और एक्टर अहान पांडे भी नजर आए.

1/8
अनन्या पांडे का बर्थडे सेलिब्रेशन उनके घर पर ही ग्रैंड तरीके से किया गया. इसकी फोटोज अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
अनन्या पांडे का बर्थडे सेलिब्रेशन उनके घर पर ही ग्रैंड तरीके से किया गया. इसकी फोटोज अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
2/8
इन तस्वीरों में अनन्या के कई अलग-अलग लुक देखने को मिले. साथ ही एक्ट्रेस ने अपने स्पेशल डे पर कई सारे केक भी कट किए.
इन तस्वीरों में अनन्या के कई अलग-अलग लुक देखने को मिले. साथ ही एक्ट्रेस ने अपने स्पेशल डे पर कई सारे केक भी कट किए.
3/8
अनन्या के बर्थडे सेलिब्रेशन में ‘सैयारा’ फेम एक्टर अहान पांडे भी नजर आए. दरअसल अहान एक्ट्रेस के कजिन है. दोनों के बीच खास बॉन्डिंग हैं.
अनन्या के बर्थडे सेलिब्रेशन में ‘सैयारा’ फेम एक्टर अहान पांडे भी नजर आए. दरअसल अहान एक्ट्रेस के कजिन है. दोनों के बीच खास बॉन्डिंग हैं.
4/8
इस सेलिब्रेशन की एक फोटो में बर्थडे गर्ल अपनी खास दोस्त और एक्ट्रेस सुहाना खान के साथ भी सेल्फी लेती दिखी. सुहाना ब्लैक ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हैं.
इस सेलिब्रेशन की एक फोटो में बर्थडे गर्ल अपनी खास दोस्त और एक्ट्रेस सुहाना खान के साथ भी सेल्फी लेती दिखी. सुहाना ब्लैक ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हैं.
5/8
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अनन्या ने कैप्शन में लिखा, ‘जन्मदिन का व्यवहार… ब्लेसड हूं. सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद’
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अनन्या ने कैप्शन में लिखा, ‘जन्मदिन का व्यवहार… ब्लेसड हूं. सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद’
6/8
अनन्या का बर्थडे केक भी काफी स्पेशल है. जिसपर मेकअप का सामान और शूज बने हुए थे. इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट टॉप और व्हाइट स्कर्ट पहने हुए दिखाई दी.
अनन्या का बर्थडे केक भी काफी स्पेशल है. जिसपर मेकअप का सामान और शूज बने हुए थे. इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट टॉप और व्हाइट स्कर्ट पहने हुए दिखाई दी.
7/8
एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी में ओरी भी पहुंचे थे. ओरी ने भी इस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी में ओरी भी पहुंचे थे. ओरी ने भी इस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
8/8
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे जल्द ही कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे जल्द ही कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी.
Published at : 30 Oct 2025 08:59 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Ananya Panday Bollywood Ahaan Panday

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
शिक्षा
इस दिन आएगा ICAI CA परीक्षा का रिजल्ट,जानें कब और कैसे देखें रिजल्ट
इस दिन आएगा ICAI CA परीक्षा का रिजल्ट,जानें कब और कैसे देखें रिजल्ट
यूटिलिटी
क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात
क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget