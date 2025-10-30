एक्सप्लोरर
अनन्या पांडे ने बर्थडे पर बेस्टी सुहाना खान संग मस्ती, अहान सहित पूरी फैमिली दिखी साथ, देखें इनसाइड फोटोज
Ananya Panday Celebration: अनन्या पांडे आज अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने पहले मीडिया संग केक काटा और अब फैमिली-फ्रेंड्स के साथ ग्रैंड सेलिब्रेशन किया.
अनन्या पांडे ने अपना 27वां बर्थडे पूरी फैमिली और खास दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया. इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें अब एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान और एक्टर अहान पांडे भी नजर आए.
Published at : 30 Oct 2025 08:59 PM (IST)
बर्थडे पर अनन्या ने बेस्टी सुहाना संग मस्ती, अहान सहित पूरी फैमिली दिखी साथ, देखें तस्वीरें
किसी ने 21 साल तो किसी ने 46 साल छोटी एक्ट्रेस संग पर्दे पर किया रोमांस, ये है लिस्ट
बिकिनी में अनन्या पांडे जैसा कहर कोई नहीं ढा सकता, क्लिक करके खुद देख लीजिए 10 सबूत
गौरी खान के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे, 1100 रुपये की है सलाद
