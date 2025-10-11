एक्सप्लोरर
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
Amitabh Bachchan Birthday Celebration: अमिताभ बच्चन ने बर्थडे के दिन अपने फैंस से मुलाकात की और उनको गिफ्ट्स भी बांटे. नीचे देखिए एक्टर के सेलिब्रेशन की तस्वीरें.....
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज यानि 11 अक्टूबर को अपना 83वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में एक्टर ने अपने फैंस से मुलाकात कर उनको ट्रीट दी. नीचे देखिए बिग बी की खास तस्वीरें....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Oct 2025 06:24 PM (IST)
Tags :Amitabh Bachchan Bollywood
7 Photos
