INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाअंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोलीं- मेरी और मेरी बेटी की AI से बनाई अश्लील तस्वीरें

अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोलीं- मेरी और मेरी बेटी की AI से बनाई अश्लील तस्वीरें

एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता और राजद के पूर्व प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव समेत 4 लोगों पर अश्लील तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाया है.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 23 Jul 2026 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अंजना ने भोजपुरी सुपरस्टार और राजद के पूर्व प्रत्याशी खेसारी लाल यादव उनके मैनेजर सोनू पांडेय, संजय यादव, कृष्णा बेदर्दी द्वारा बनाए गए खेसारी आर्मी नाम के सोशल मीडिया आईडी के जरिए उनके और उनकी मासूम बेटी की AI से बनी अश्लील तस्वीर वायरल करना के आरोप लगाए हैं. साथ ही गाली देने धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

साइबर क्राइम ऑफिस पहुंचीं अंजना सिंह 

अंजना सिंह ने हजरतगंज थाने में खेसारी लाल यादव सहित उनकी टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.

ये भी पढ़ें- 'धर्मेंद्र प्रधान के जवाब मांगीला', स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर नेहा सिंह राठौर का गाना वायरल, बोलीं- बच्चे लाठी खाकर दर्द में

उन्होंने कहा, 'पिछले सात आठ दिनों से एक मामला चल रहा है. एक आर्मी के जरिए जो फैन पेज चलाए जा रहे हैं, उनके जो करीबी है खेसारी लाल के लोग सामने से आकर धमकियां दे रहे हैं. मेरी और मेरी माइनर बेटी जो 11 साल की है, खराब तरीके से फोटो चला रहे हैं. AI के जरिए इंस्टा आईडी पर गंदे-गंदे कमेंट कर रहे हैं. इसीलिए एप्लीकेशन देने थाने आए हैं. ये सभी खेसारी लाल के लोग हैं. खेसारी लाल की टीम के लोग हैं. उनका सपोर्ट है इन सभी मामले में.'

आगे उन्होंने कहा, 'खेसारी लाल के मैनेजर सोनू पांडेय, कृष्णा बेदर्दी, संजय यादव और एकाद नाम और जिनके खिलाफ तहरीर दी गई है. खेसारी लाल का भी नाम तहरीर में शामिल है. क्योंकि ये सभी लोग उनकी टीम के हैं.'

ये भी पढ़ें- 'स्टूडेंट्स अब घर जाओ', नीट पेपर लीक पर सलमान खान बोले- पीएम मोदी लेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन

बता दें कि अंजना सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. अंजना सिंह ने कहा था कि जब वो और खेसारी साथ काम कर रहे थे तो खेसारी उनसे लिफ्ट लेते थे. कई उनकी कार भी लकर गए. खेसारी ऑटो से ट्रैवल करते थे. अंजना ने कहा था कि खेसारी के फैंस उन्हें ट्रोल करकवा रहे हैं. बेटी को लेकर भी गलत बोल रहे हैं.

Published at : 23 Jul 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Anjana Singh KHESARI LAL YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोलीं- मेरी और मेरी बेटी की AI से बनाई अश्लील तस्वीरें
अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बोलीं- मेरी और मेरी बेटी की AI से बनाई अश्लील तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
'सब दो-दो लोगों के साथ घूम रहे हैं', प्यार पर अक्षरा सिंह का बयान, बोलीं- इज्जत करने वाला साथी मिले तो शादी करूंगी
'सब दो-दो लोगों के साथ घूम रहे हैं', प्यार पर अक्षरा सिंह का बयान, बोलीं- इज्जत करने वाला साथी मिले तो शादी करूंगी
भोजपुरी सिनेमा
'लोगों ने मुझे उस नजर से देखा...', 'लॉक अप 2' में छलका आकांक्षा चमोला का दर्द, गौरव खन्ना की पत्नी होने पर कही बड़ी बात
'लोगों ने मुझे उस नजर से देखा...', 'लॉक अप 2' में छलका आकांक्षा चमोला का दर्द, गौरव खन्ना की पत्नी होने पर कही बड़ी बात
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह संग बड़े पर्दे पर आग लगाएंगी शिव्या पठानिया, रोमांटिक हिंदी फिल्म से करेंगी डेब्यू
पवन सिंह संग बड़े पर्दे पर आग लगाएंगी शिव्या पठानिया, रोमांटिक हिंदी फिल्म से करेंगी डेब्यू
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
जम्मू और कश्मीर
जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'
जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
क्रिकेट
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा ने छात्रों का किया समर्थन, जंतर-मंतर आंदोलन पर कही बड़ी बात 
शूटर अभिनव बिंद्रा ने छात्रों का किया समर्थन, जंतर-मंतर आंदोलन पर कही बड़ी बात 
इंडिया
सीजेपी को मान-मनौव्वल की सरकार की कोशिश नाकाम! अब कल देशभर में आंदोलन का ऐलान
सीजेपी को मान-मनौव्वल की सरकार की कोशिश नाकाम! अब कल देशभर में आंदोलन का ऐलान
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
इंडिया
CJP से बात करने जंतर-मंतर जाएंगे मंत्री? मानी शर्त, मोदी सरकार बोली- आइए बैठकर करें बात
CJP से बात करने जंतर-मंतर जाएंगे मंत्री? मानी शर्त, मोदी सरकार बोली- आइए बैठकर करें बात
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget