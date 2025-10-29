आमिर खान की मुंबई में कहां-कहां और कितनी हैं प्रॉपर्टी, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

आमिर खान के पास पाली हिल इलाके में स्थित बेला विस्टा अपार्टमेंट्स में कई फ्लैट हैं. Housing.com की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2024 में उन्होंने इसी बिल्डिंग में एक नया फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत करीब 9.75 करोड़ रुपये है. इस फ्लैट का कार्पेट एरिया लगभग 1,027 स्क्वायर फीट है. आमिर ने इस पर 58.5 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस अदा की.