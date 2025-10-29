एक्सप्लोरर
आमिर खान की मुंबई में कहां-कहां और कितनी हैं प्रॉपर्टी, यहां चेक करें पूरी लिस्ट
Aamir Khan Property: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी काफी एक्टिव हैं. जानिए मुंबई में कहां-कहां फैली हैं उनकी लग्जरी प्रॉपर्टीज.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में चार प्रीमियम अपार्टमेंट्स किराए पर लिए हैं, जिनका कुल मंथली रेंट करीब 24.5 लाख रुपये है. उनका मौजूदा घर, विर्गो हाउसिंग सोसाइटी, फिलहाल री-डेवलपमेंट के चलते है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है. आमिर ने मई 2025 से शुरू होकर मई 2030 तक के लिए पांच साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया है. आइए जानते हैं उनके शानदार रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के बारे में.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Tags :Aamir Khan
बॉलीवुड
10 Photos
सुहाना खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में बिखेरती हैं ब्यूटी और एलीगेंस का जादू
बॉलीवुड
10 Photos
कृति खरबंदा के करियर का 'मैजिकल एक्सपीरियंस', 'शादी में जरूर आना' ने बदल दी जिंदगी
बॉलीवुड
7 Photos
इस हसीना को 8 साल छोटे एक्टर से हुआ प्यार, कर ली शादी, प्रेग्नेंसी के दौरान रिश्ते में आई दरार!
बॉलीवुड
7 Photos
शाहरुख खान से ऐश्वर्या राय बच्चन तक, देश नही नहीं विदेशों में भी हैं इन सेलिब्रिटी के आलीशान घर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
सुहाना खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में बिखेरती हैं ब्यूटी और एलीगेंस का जादू
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion