हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहैलोवीन पार्टी में ‘लारा क्रॉफ्ट’ बनीं आलिया भट्ट, हाथ में गन लेकर दिए धांसू पोज, तस्वीरें वायरल

हैलोवीन पार्टी में ‘लारा क्रॉफ्ट’ बनीं आलिया भट्ट, हाथ में गन लेकर दिए धांसू पोज, तस्वीरें वायरल

Alia Bhatt Halloween Party Look: हैलोवीन पार्टी से आलिया भट्ट की कुछ धांसू तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस का एक्शन लुक देखने को मिला. आप भी डालिए इनपर एक नजर....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Alia Bhatt Halloween Party Look: हैलोवीन पार्टी से आलिया भट्ट की कुछ धांसू तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस का एक्शन लुक देखने को मिला. आप भी डालिए इनपर एक नजर....

बॉलीवुड स्टार्स पर इस वक्त हैलोवीन का खुमार चढ़ा हुआ है. बीती रात कई सेलेब्स हैलोवीन पार्टी में शामिल भी हुए. ये पार्टी मुंबई में आयोजित की गई थी. इस पार्टी में आलिया भट्ट का एक्शन अवतार देखने को मिला. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

1/7
हैलोवीन पार्टी में आलिया भट्ट को अनोखे कॉस्ट्यूम में देखा गया. एक्ट्रेस ने टॉम्ब रेडर की ‘लारा क्रॉफ्ट’ का लुक रीक्रिएट किया था.
हैलोवीन पार्टी में आलिया भट्ट को अनोखे कॉस्ट्यूम में देखा गया. एक्ट्रेस ने टॉम्ब रेडर की ‘लारा क्रॉफ्ट’ का लुक रीक्रिएट किया था.
2/7
आलिया ने ब्लैक बॉडीफिट टीशर्ट के साथ मैचिंग शॉर्टस पहने थे. एक्ट्रेस ने ये लुक बोल्ड आई मेकअप, बालों में एक लंबी चोटी और बूट्स के साथ पूरा किया.
आलिया ने ब्लैक बॉडीफिट टीशर्ट के साथ मैचिंग शॉर्टस पहने थे. एक्ट्रेस ने ये लुक बोल्ड आई मेकअप, बालों में एक लंबी चोटी और बूट्स के साथ पूरा किया.
3/7
आलिया भट्ट के हाथ में एक गन भी नजर आई. जिसके साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए.
आलिया भट्ट के हाथ में एक गन भी नजर आई. जिसके साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए.
4/7
हैलोवीन पार्टी से सामने आई आलिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिनपर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.
हैलोवीन पार्टी से सामने आई आलिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिनपर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं.
5/7
हैलोवीन पार्टी में आलिया के साथ दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, आर्यन खान, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और श्लोका मेहता और ओरी भी नजर आए.
हैलोवीन पार्टी में आलिया के साथ दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, आर्यन खान, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और श्लोका मेहता और ओरी भी नजर आए.
6/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट को आखिरी बार फिल्म ‘जिगरा’ में देखा गया था. इस फिल्म में भी एक्ट्रेस ने खूब एक्शन किया था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट को आखिरी बार फिल्म ‘जिगरा’ में देखा गया था. इस फिल्म में भी एक्ट्रेस ने खूब एक्शन किया था.
7/7
इन दिनों एक्ट्रेस ‘लव एंड वॉर’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें एक बार फिर वो अपने पति ऱणबीर कपूर और विक्की कौशल संग स्क्रीन शेयर करेंगी.
इन दिनों एक्ट्रेस ‘लव एंड वॉर’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें एक बार फिर वो अपने पति ऱणबीर कपूर और विक्की कौशल संग स्क्रीन शेयर करेंगी.
Published at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Bollywood Alia Bhatt Halloween 2025 Lara Croft

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget