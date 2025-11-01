एक्सप्लोरर
हैलोवीन पार्टी में ‘लारा क्रॉफ्ट’ बनीं आलिया भट्ट, हाथ में गन लेकर दिए धांसू पोज, तस्वीरें वायरल
Alia Bhatt Halloween Party Look: हैलोवीन पार्टी से आलिया भट्ट की कुछ धांसू तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस का एक्शन लुक देखने को मिला. आप भी डालिए इनपर एक नजर....
बॉलीवुड स्टार्स पर इस वक्त हैलोवीन का खुमार चढ़ा हुआ है. बीती रात कई सेलेब्स हैलोवीन पार्टी में शामिल भी हुए. ये पार्टी मुंबई में आयोजित की गई थी. इस पार्टी में आलिया भट्ट का एक्शन अवतार देखने को मिला. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Nov 2025 04:05 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
आज भी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के आगे सब फेल है, 10 फोटोज मे देखें एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
मिस्ट्री मैन संग रिलेशनशिप में हैं हार्दिक पांड्या की Ex गर्लफ्रेंड, रिश्ता किया कंफर्म
बॉलीवुड
10 Photos
करण औजला से ट्रैविस स्कॉट मुंबई में मचाएंगे धमाल, मुंबई में होने जा रहा है ग्रैंड कॉन्सर्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई
बॉलीवुड
10 Photos
‘पठान’ से लेकर ‘जब तक है जान’, ये हैं शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर? जानें कितना है सबसे बड़ा रन चेज
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion