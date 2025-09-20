हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल

Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल

Akshay Kumar-Twinkle Khanna: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को बीती रात मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान कपल काफी कूल लुक में नजर आए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 07:43 AM (IST)
Akshay Kumar-Twinkle Khanna: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को बीती रात मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान कपल काफी कूल लुक में नजर आए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई है. इस ब्लैक लीगल ड्रामा को दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसने 12.50 करोड़ के कलेक्शन के साथ दमदार शुरुआत की है. इन सबके बीच बीती रात अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते हुए स्पॉट हुए.

1/8
अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करने के लिए मुंबई के जूहु पीवीआर में पहुंचे थे.
अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करने के लिए मुंबई के जूहु पीवीआर में पहुंचे थे.
2/8
इस दौरान खिलाड़ी कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल काफी कूल अंदाज में नजर आए.
इस दौरान खिलाड़ी कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल काफी कूल अंदाज में नजर आए.
3/8
ट्विंकल ने मूवी डेट नाइट के लिए कंफर्टेबल लुक चुना था. वे ऑफ व्हाइट शेड के टॉप और ट्राउजर के साथ ब्लू कलर की जैकेट में काफी अट्रैक्टिव लग रही थीं.
ट्विंकल ने मूवी डेट नाइट के लिए कंफर्टेबल लुक चुना था. वे ऑफ व्हाइट शेड के टॉप और ट्राउजर के साथ ब्लू कलर की जैकेट में काफी अट्रैक्टिव लग रही थीं.
4/8
ट्विंकल ने मिनिमल मेकअप किया हुआ था और उन्हों एक कैप भी लगाई हुई थी. एक छोटे से प्स और ब्राउन शूज के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया था.
ट्विंकल ने मिनिमल मेकअप किया हुआ था और उन्हों एक कैप भी लगाई हुई थी. एक छोटे से प्स और ब्राउन शूज के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया था.
5/8
वहीं अक्षय कुमार ब्लैक टीशर्ट के साथ टू शेड ट्राउजर पहने हुए काफी कूल अंदाज में नजर आ रहे थे.
वहीं अक्षय कुमार ब्लैक टीशर्ट के साथ टू शेड ट्राउजर पहने हुए काफी कूल अंदाज में नजर आ रहे थे.
6/8
अक्षय ने अपने ट्राउजर से मैचिंग शूज पहने थे और एक कैप के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
अक्षय ने अपने ट्राउजर से मैचिंग शूज पहने थे और एक कैप के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
7/8
वहीं मूवी डेट नाइट पर अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल का हाथ थामे हुए नजर आए.
वहीं मूवी डेट नाइट पर अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल का हाथ थामे हुए नजर आए.
8/8
अक्षय और ट्विंकल की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी और इस दौरान उन्होंने कपल गोल सेट करने का भी मौका नहीं छोड़ा. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस उनके अंदाज को बेहद पसंद कर रहे हैं.
अक्षय और ट्विंकल की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी और इस दौरान उन्होंने कपल गोल सेट करने का भी मौका नहीं छोड़ा. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस उनके अंदाज को बेहद पसंद कर रहे हैं.
Published at : 20 Sep 2025 07:39 AM (IST)
Akshay Kumar Twinkle Khanna

Embed widget