Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल
Akshay Kumar-Twinkle Khanna: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को बीती रात मुंबई में स्पॉट किया गया. इस दौरान कपल काफी कूल लुक में नजर आए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई है. इस ब्लैक लीगल ड्रामा को दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसने 12.50 करोड़ के कलेक्शन के साथ दमदार शुरुआत की है. इन सबके बीच बीती रात अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते हुए स्पॉट हुए.
Published at : 20 Sep 2025 07:39 AM (IST)
