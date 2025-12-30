हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी पढ़ी-लिखी है अक्षय कुमार की भांजी? बॉलीवुड में 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर

कितनी पढ़ी-लिखी है अक्षय कुमार की भांजी? बॉलीवुड में 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर

Akshay Kumar Niece: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. जो जल्द ही बॉलीवुड में फिल्म इक्कीस से डेब्यू करने वाली हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 10:46 AM (IST)
Akshay Kumar Niece: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. जो जल्द ही बॉलीवुड में फिल्म इक्कीस से डेब्यू करने वाली हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके बारे में.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों सुर्खियों में हैं. सिमर जल्द ही फिल्म इक्कीस से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सिमर ने अपनी खूबसूरती और चार्म से लाइमलाइट बटोर ली है. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में.

सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं. अलका की पहले वैभव कपूर से शादी हुई थी, जिनसे उनकी बेटी सिमर हैं. तलाक के बाद, अलका ने जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर सुरेंद्र हीरानंदानी से शादी कर ली.
सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अल्का भाटिया की बेटी हैं. अलका की पहले वैभव कपूर से शादी हुई थी, जिनसे उनकी बेटी सिमर हैं. तलाक के बाद, अलका ने जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर सुरेंद्र हीरानंदानी से शादी कर ली.
DNA की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल और ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है.
DNA की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल और ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है.
Published at : 30 Dec 2025 10:45 AM (IST)
Akshay Kumar Ikkis Simar Bhatia

