कितनी पढ़ी-लिखी है अक्षय कुमार की भांजी? बॉलीवुड में 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर
Akshay Kumar Niece: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. जो जल्द ही बॉलीवुड में फिल्म इक्कीस से डेब्यू करने वाली हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके बारे में.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों सुर्खियों में हैं. सिमर जल्द ही फिल्म इक्कीस से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सिमर ने अपनी खूबसूरती और चार्म से लाइमलाइट बटोर ली है. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में.
30 Dec 2025 10:45 AM (IST)
