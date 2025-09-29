हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअक्षय कुमार की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बॉलीवुड क्वीन बनने को हैं तैयार

अक्षय कुमार की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बॉलीवुड क्वीन बनने को हैं तैयार

Akshay Kumar Niece 10 Photos: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों काफी चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि सिमर जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली है. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 06:07 AM (IST)
Akshay Kumar Niece 10 Photos: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों काफी चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि सिमर जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली है. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों सुर्खियों में हैं. ग्लैमर और कॉन्फिडेंस से भरी सिमर जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सिमर ने अपनी खूबसूरती और चार्म से लाइमलाइट बटोर ली है. तो चलिए, आपको दिखाते हैं अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की 10 शानदार तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगें ये बॉलीवुड की अगली राइजिंग स्टार हैं.

1/10
सिमर भाटिया का बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ काफी गहरा रिश्ता है.
सिमर भाटिया का बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ काफी गहरा रिश्ता है.
2/10
सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की बेटी हैं.
सिमर भाटिया अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया की बेटी हैं.
3/10
सिमर भाटिया भी अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं.
सिमर भाटिया भी अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं.
4/10
सिमर जल्द ही फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.
सिमर जल्द ही फिल्म ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.
5/10
इस फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट करेंगे और फिल्म में सिमर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगी.
इस फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट करेंगे और फिल्म में सिमर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगी.
6/10
भांजी सिमर भाटिया के डेब्यू को लेकर अक्षय कुमार भी काफी एक्साइटेड हैं.
भांजी सिमर भाटिया के डेब्यू को लेकर अक्षय कुमार भी काफी एक्साइटेड हैं.
7/10
पिछले दिनों जब पहली बार सिमर भाटिया की तस्वीर अखबार में छपी थी तो एक्टर ने पेपर की कटिंग शेयर करते हुए भांजे के लिए पोस्ट शेयर किया था.
पिछले दिनों जब पहली बार सिमर भाटिया की तस्वीर अखबार में छपी थी तो एक्टर ने पेपर की कटिंग शेयर करते हुए भांजे के लिए पोस्ट शेयर किया था.
8/10
अक्षय कुमार ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी भांजी की तारीफ की और उसे अपना आशीर्वाद दिया था.
अक्षय कुमार ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी भांजी की तारीफ की और उसे अपना आशीर्वाद दिया था.
9/10
उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची की तस्वीर अखबार में देखने की खुशी उन्हें अपने करियर में मिली सबसे बड़ी खुशी से भी बढ़कर है.
उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची की तस्वीर अखबार में देखने की खुशी उन्हें अपने करियर में मिली सबसे बड़ी खुशी से भी बढ़कर है.
10/10
आपको बता दे की हाल ही में सिमर ने अपने मां के साथ HT के मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड में ग्रैंड एंट्री ली थी. यह पहला मौका था जब सिमर को किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया था. इंटरनेट पर सिमर की तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी.
आपको बता दे की हाल ही में सिमर ने अपने मां के साथ HT के मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड में ग्रैंड एंट्री ली थी. यह पहला मौका था जब सिमर को किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया था. इंटरनेट पर सिमर की तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी.
Published at : 29 Sep 2025 06:07 AM (IST)
Akshay Kumar Simar Bhatia

Photo Gallery

