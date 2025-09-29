एक्सप्लोरर
अक्षय कुमार की भांजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बॉलीवुड क्वीन बनने को हैं तैयार
Akshay Kumar Niece 10 Photos: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों काफी चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि सिमर जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली है. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया इन दिनों सुर्खियों में हैं. ग्लैमर और कॉन्फिडेंस से भरी सिमर जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सिमर ने अपनी खूबसूरती और चार्म से लाइमलाइट बटोर ली है. तो चलिए, आपको दिखाते हैं अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की 10 शानदार तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगें ये बॉलीवुड की अगली राइजिंग स्टार हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 06:07 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar Simar Bhatia
