बेशकीमती हीरे से जड़ी ड्रेस में ऐश्वर्या राय लगीं क्वीन, ब्लैक आउटफिट में बच्चन परिवार की बहू का दिखा स्वैग

बेशकीमती हीरे से जड़ी ड्रेस में ऐश्वर्या राय लगीं क्वीन, ब्लैक आउटफिट में बच्चन परिवार की बहू का दिखा स्वैग

बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि स्टाइलिश और फैशन के मामले में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है. क्योंकि ब्लैक आउटफिट में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 08:50 AM (IST)
बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि स्टाइलिश और फैशन के मामले में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है. क्योंकि ब्लैक आउटफिट में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं.

ऐश्वर्या राय ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान मनीष मल्होत्रा के द्वारा डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहन फैशन को अनोखे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया.

1/7
मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने जो आउटफिट पहन रखा है उसका डिजाइन बिल्कुल नया है, जिसे एंड्रोजीनस काउचर ड्रेस कहा जाता है.
मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने जो आउटफिट पहन रखा है उसका डिजाइन बिल्कुल नया है, जिसे एंड्रोजीनस काउचर ड्रेस कहा जाता है.
2/7
ऐश्वर्या ने तस्वीरों में जो आउटफिट पहन रखा है, उसे महिला और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं. इसमें मॉर्डनिटी और परंपरा दोनों का मिश्रण है.
ऐश्वर्या ने तस्वीरों में जो आउटफिट पहन रखा है, उसे महिला और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं. इसमें मॉर्डनिटी और परंपरा दोनों का मिश्रण है.
3/7
ऐश्वर्या ने रीइमेजिन्ड इंडियन शेरवानी लुक पहना है जो इंडिगो रंग की है. ये पारंपरिक शेरवानी का मॉडर्न कट्स है जिसमें उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है.
ऐश्वर्या ने रीइमेजिन्ड इंडियन शेरवानी लुक पहना है जो इंडिगो रंग की है. ये पारंपरिक शेरवानी का मॉडर्न कट्स है जिसमें उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है.
4/7
ऐश्वर्या के ड्रेस में 10-इंच डायमंड एम्ब्रॉयडर्ड कफ्स, डायमंड स्कैलप्स की लेयरिंग जैसे गहनों की सजावट, डायमंड टसल ड्रॉप और एनिमल ब्रोच जैसी एसेसीरीज लगी है.
ऐश्वर्या के ड्रेस में 10-इंच डायमंड एम्ब्रॉयडर्ड कफ्स, डायमंड स्कैलप्स की लेयरिंग जैसे गहनों की सजावट, डायमंड टसल ड्रॉप और एनिमल ब्रोच जैसी एसेसीरीज लगी है.
5/7
ऐश्वर्या के आउटफिट में बॉडी-हगिंग सिलुएट, फुल लैंग्थ स्लीव्स, साइट और फ्रेंट स्लिट्स और फ्लेयर्ड पैंट्स भी शामिल हैं, जिससे इसका फॉर्मल लुक सुंदर रूप से सामने आता है.
ऐश्वर्या के आउटफिट में बॉडी-हगिंग सिलुएट, फुल लैंग्थ स्लीव्स, साइट और फ्रेंट स्लिट्स और फ्लेयर्ड पैंट्स भी शामिल हैं, जिससे इसका फॉर्मल लुक सुंदर रूप से सामने आता है.
6/7
ऐश्वर्या ने अपनी ड्रेस के साथ हील्स वाले बूट्स, डायमंड ईयरस्टड्स और डायमंड रिंग्स पहने है. बालों को उन्होंने खुला रखा है और साइड पार्टिंग रखते हुए अपना सिग्नेचर लुक अपनाया है.
ऐश्वर्या ने अपनी ड्रेस के साथ हील्स वाले बूट्स, डायमंड ईयरस्टड्स और डायमंड रिंग्स पहने है. बालों को उन्होंने खुला रखा है और साइड पार्टिंग रखते हुए अपना सिग्नेचर लुक अपनाया है.
7/7
ऐश्वर्या राय का मेकअप भी इस दौरान काफी शानदार था. क्लासिक रेड लिप्स, स्लीक आईलाइनर, गोल्डन आईशैडो और स्पष्ट कंटूरिंग के साथ ग्लैमरस था.
ऐश्वर्या राय का मेकअप भी इस दौरान काफी शानदार था. क्लासिक रेड लिप्स, स्लीक आईलाइनर, गोल्डन आईशैडो और स्पष्ट कंटूरिंग के साथ ग्लैमरस था.
Published at : 26 Oct 2025 08:50 AM (IST)
Aishwarya Rai

Photo Gallery

