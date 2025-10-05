अनु अग्रवाल की 8 तस्वीरें: जवानी में बेहद मासूम और बला की खूबसूरत दिखती थीं ‘आशिकी गर्ल’

अनु अग्रवाल एक्सीडेंट होने के बाद ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर हो गई थी. एक्ट्रेस ने फि योग को अपना लिया था. अब अनु झुग्गी-झोपड़ियों में बच्चों को मुफ्त योग सिखाती हैं. इसके अलावा वो बॉलीवुड पार्टियों, फंक्शन और शादियों में भी स्पॉट की जाती हैं.