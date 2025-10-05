हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनु अग्रवाल की 8 तस्वीरें: जवानी में बेहद मासूम और बला की खूबसूरत दिखती थीं ‘आशिकी गर्ल’

अनु अग्रवाल की 8 तस्वीरें: जवानी में बेहद मासूम और बला की खूबसूरत दिखती थीं ‘आशिकी गर्ल’

Anu Aggarwal Throwback Photos: 90 के दशक में अनु अग्रवाल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. आज हम आपको एक्ट्रेस की उस दौर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 05 Oct 2025 01:23 PM (IST)
साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म ‘आशिकी’ तो आप सभी ने देखी होगी. फिल्म में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की रोमांटिक जोड़ी देखने को मिली थी. ये दोनों की पहली फिल्म थी और इसने इन्हें सुपरस्टार बना दिया था. फिल्म को लोगों का इतना प्यार मिला था कि अनु को आशिकी गर्ल का टैग भी मिल गया. आज हम आपको उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें उनकी खूबसूरती और मासूमियत आपका दिल जीत लेगी.

अनु अग्रवाल ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था. इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्ममेकर महेश भट्ट से हुई थी.
महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल को फिल्म 'आशिकी' ऑफर की. जो साल 1990 में रिलीज हुई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अनु रातोंरात स्टार बन गई.
इसके बाद एक्ट्रेस ने गजब तमाशा, खल-नायिका, किंग अंकल, जन्म कुंडली और मणि रत्नम की तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में काम किया.
लेकिन फिर अनु अग्रवाल की जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ. जिसने उनके करियर को भी बर्बाद कर दिया.
दरअसल साल 1999 में एक्ट्रेस एक भयानक कार दुर्घटना की शिकार हुई थी. इसमें उन्हें गंभीर चोटें लगी थी और वो कोमा में चली गईं.
इस हादसे से अनु अग्रवाल के चेहरे पर भी काफी चोट आई थी. जिसकी वजह से अब उनका लुक काफी बदल चुका है.
अनु अग्रवाल एक्सीडेंट होने के बाद ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर हो गई थी. एक्ट्रेस ने फि योग को अपना लिया था. अब अनु झुग्गी-झोपड़ियों में बच्चों को मुफ्त योग सिखाती हैं. इसके अलावा वो बॉलीवुड पार्टियों, फंक्शन और शादियों में भी स्पॉट की जाती हैं.
हाल ही में उन्हें काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में देखा गया था. जहां वो लाल साड़ी में नजर आई थी. उनकी वीडियोज काफी वायरल भी हुई थी.
Published at : 05 Oct 2025 01:23 PM (IST)
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Embed widget