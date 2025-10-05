एक्सप्लोरर
अनु अग्रवाल की 8 तस्वीरें: जवानी में बेहद मासूम और बला की खूबसूरत दिखती थीं ‘आशिकी गर्ल’
Anu Aggarwal Throwback Photos: 90 के दशक में अनु अग्रवाल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. आज हम आपको एक्ट्रेस की उस दौर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे.
साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म ‘आशिकी’ तो आप सभी ने देखी होगी. फिल्म में राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की रोमांटिक जोड़ी देखने को मिली थी. ये दोनों की पहली फिल्म थी और इसने इन्हें सुपरस्टार बना दिया था. फिल्म को लोगों का इतना प्यार मिला था कि अनु को आशिकी गर्ल का टैग भी मिल गया. आज हम आपको उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिसमें उनकी खूबसूरती और मासूमियत आपका दिल जीत लेगी.
Published at : 05 Oct 2025 01:23 PM (IST)
