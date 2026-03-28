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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड2025 में इन 5 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा पैसा, 'धुरंधर' पहले नंबर पर, चेक करें पूरी लिस्ट

2025 में इन 5 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा पैसा, 'धुरंधर' पहले नंबर पर, चेक करें पूरी लिस्ट

Top 5 Most Profitable Film 2025: आज हम आपको साल 2025 की उन टॉप फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया इस लिस्ट में 'धुरंधर' नंबर वन पर है आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Top 5 Most Profitable Film 2025: आज हम आपको साल 2025 की उन टॉप फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया इस लिस्ट में 'धुरंधर' नंबर वन पर है आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

2025 में कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कुछ ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की. इन फिल्मों को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये मुनाफे के मामले में भी सबसे आगे रहीं. आइए जानते हैं 2025 की उन टॉप 5 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया.

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'धुरंधर' साल 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म साबित हुई. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने करीब 305 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया.
'धुरंधर' साल 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म साबित हुई. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने करीब 305 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया.
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फिल्म का बजट लगभग 285 करोड़ रुपये था, जिसमें प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च भी शामिल थे. अपने पूरे रन में इस फिल्म ने करीब 590 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें थिएट्रिकल शेयर के साथ-साथ नॉन-थिएट्रिकल डील्स से हुई कमाई भी शामिल है.
फिल्म का बजट लगभग 285 करोड़ रुपये था, जिसमें प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च भी शामिल थे. अपने पूरे रन में इस फिल्म ने करीब 590 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें थिएट्रिकल शेयर के साथ-साथ नॉन-थिएट्रिकल डील्स से हुई कमाई भी शामिल है.
Published at : 28 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Chhaava Dhurandhar Mahavatar Narsimha Saiyaara Ek Deewane Ki Deewaniyat

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