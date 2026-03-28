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2025 में इन 5 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा पैसा, 'धुरंधर' पहले नंबर पर, चेक करें पूरी लिस्ट
Top 5 Most Profitable Film 2025: आज हम आपको साल 2025 की उन टॉप फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया इस लिस्ट में 'धुरंधर' नंबर वन पर है आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.
2025 में कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कुछ ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की. इन फिल्मों को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये मुनाफे के मामले में भी सबसे आगे रहीं. आइए जानते हैं 2025 की उन टॉप 5 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया.
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Published at : 28 Mar 2026 03:36 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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