2025 में इन 5 फिल्मों ने कमाया सबसे ज्यादा पैसा, 'धुरंधर' पहले नंबर पर, चेक करें पूरी लिस्ट

फिल्म का बजट लगभग 285 करोड़ रुपये था, जिसमें प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च भी शामिल थे. अपने पूरे रन में इस फिल्म ने करीब 590 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें थिएट्रिकल शेयर के साथ-साथ नॉन-थिएट्रिकल डील्स से हुई कमाई भी शामिल है.