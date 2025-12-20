एक्सप्लोरर
120 करोड़ की मालकिन, खूबसूरती में देती है ऐश्वर्या को टक्कर, 1 फिल्म का लेती हैं 5 करोड़
Tamannaah Bhatia Birthday: 21 दिसंबर को बॉलीवुड-साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं. उन्होंने अपने शानदार अभिनय, बेहतरीन डांस और शानदार फैशन सेंस से दर्शकों का दिल जीता है.
21 दिसंबर 1989 को मुंबई में जन्मीं तमन्ना भाटिया अब 36 साल की होने जा रही हैं. वक्त के साथ ही साथ तमन्ना बॉलीवुड और फैशन की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी हैं. बता दें कि फिल्मों में कदम रखने से पहले वह म्यूजिक वीडियो में पहली बार नोटिस की गई थीं. साल 2005 में सिंगर अभिजीत सावंत म्यूजिक वीडियो ‘लफ्जों’ में उन्हें काफी पसंद किया गया था.
Published at : 20 Dec 2025 04:53 PM (IST)
