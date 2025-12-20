120 करोड़ की मालकिन, खूबसूरती में देती है ऐश्वर्या को टक्कर, 1 फिल्म का लेती हैं 5 करोड़

2006 में तमन्ना भाटिया ने तेलुगु फिल्म ‘श्री’ से साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा. उसी साल उन्होंने तमिल फिल्म ‘केदी’ में भी काम किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. जल्दी ही वह साउथ सिनेमा की जाना-माना नाम बन गईं.