राशन की दुकान पर हुई थी गोविंदा की घनघोर बेइज्जती, बेटे की हालत देख मां नहीं रोक पाईं आंसू

बॉलीवुड के डांसिंग किंग गोविंदा ने हिंदी सिनेमा पर दशकों तक राज किया. आज भी गोविंदा के नाम का मतलब है मस्ती, एनर्जी और सुपरहिट मनोरंजन जो उन्हें बॉलीवुड का आइकॉन बनाता है. उनकी स्वीट मुस्कान,दमदार डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग आज भी दर्शकों को काफी पसंद है.