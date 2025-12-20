हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनराशन की दुकान पर हुई थी गोविंदा की घनघोर बेइज्जती, बेटे की हालत देख मां नहीं रोक पाईं आंसू

राशन की दुकान पर हुई थी गोविंदा की घनघोर बेइज्जती, बेटे की हालत देख मां नहीं रोक पाईं आंसू

Govinda Birthday: 21 दिसंबर का दिन बॉलीवुड के दिग्गज गोविंदा के लिए खास है जिनसे सिर्फ हंसी और एनर्जी की उम्मीद होती है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Govinda Birthday: 21 दिसंबर का दिन बॉलीवुड के दिग्गज गोविंदा के लिए खास है जिनसे सिर्फ हंसी और एनर्जी की उम्मीद होती है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे.

70 और 80 के दशक में छोटे रोल्स से शुरुआत करने वाले गोविंदा ने लगातार मेहनत की और अपनी मेहनत से टॉप वर्सेटाइल एक्टर्स की लिस्ट में जगह बनाई. उनके हिट कॉमिक और ड्रामा किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में ताजा हैं. उनके बर्थडे के मौके पर जानते हैं गोविंदा की जर्नी का एक छोटा सा किस्सा...

1/8
बॉलीवुड के डांसिंग किंग गोविंदा ने हिंदी सिनेमा पर दशकों तक राज किया. आज भी गोविंदा के नाम का मतलब है मस्ती, एनर्जी और सुपरहिट मनोरंजन जो उन्हें बॉलीवुड का आइकॉन बनाता है. उनकी स्वीट मुस्कान,दमदार डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग आज भी दर्शकों को काफी पसंद है.
बॉलीवुड के डांसिंग किंग गोविंदा ने हिंदी सिनेमा पर दशकों तक राज किया. आज भी गोविंदा के नाम का मतलब है मस्ती, एनर्जी और सुपरहिट मनोरंजन जो उन्हें बॉलीवुड का आइकॉन बनाता है. उनकी स्वीट मुस्कान,दमदार डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग आज भी दर्शकों को काफी पसंद है.
2/8
गोविंदा ने करीब 165 फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया. ‘इल्ज़ाम’ से शुरू हुए करियर में उन्होंने 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'साजन चले ससुराल', 'वो प्यार किया ना किसने', 'स्वर्ग', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'हीरो नंबर 1' और 'दूल्हे राजा' जैसी सुपरहिट यादगार फिल्में दी.
गोविंदा ने करीब 165 फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया. ‘इल्ज़ाम’ से शुरू हुए करियर में उन्होंने 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'साजन चले ससुराल', 'वो प्यार किया ना किसने', 'स्वर्ग', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'हीरो नंबर 1' और 'दूल्हे राजा' जैसी सुपरहिट यादगार फिल्में दी.
Published at : 20 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Govinda Birthday Govinda Film Govinda

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Dhurandhar's Uzair Baloch से अक्षय खन्ना की फिल्मी journey और Dhurandhar की सफलता पर बातचीत | छावा, धुरंधर | Danish Pandor | पूरी कहानी
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget