वेलवेट साड़ी-बैकलेस ब्लाउज में जाह्नवी कपूर का कातिलाना अंदाज, वेडिंग फंक्शन में आप भी ट्राय कर सकती हैं ये लुक
Janhvi Kapoor Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, उनका हर लुक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. जाह्नवी का लेटेस्ट साड़ी लुक भी वेडिंग और पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
जाह्नवी कपूर को हाल ही में उनकी फिल्म 'होमबाउंड' के लिए एक्टर ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से नवाजा गया. इस दौरान एक्ट्रेस ट्रेडिशनल अटायर के साथ मॉडर्न लुक में नजर आईं. एक्ट्रेस का ये साड़ी लुक किसी भी शादी या पार्टी के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है. शादियों का सीजन चल रहा है और स्टनिंग लुक के लिए आप भी इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
Published at : 20 Dec 2025 04:42 PM (IST)
