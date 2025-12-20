2025 की 7 बेस्ट हॉलीवुड फिल्में OTT पर देखने का मौका है आपके पास, वो भी बिना पैसे खर्च किए

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर बायोग्राफिकल फिल्म 'नॉनस' है. इसकी कहानी एक शख्स के बारे में जो अपनी मां के मृत्यु के बाद एक इटालियन रेस्टोरेंट खोलता हैं और वहां अपने होमटाउन के सभी बूढ़ी औरतों को बतौर कुक हायर करता है. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है और इसमें भरभर के ह्यूमर एलिमेंट भी हैं. नेटफ्लिक्स पर फिल्म अवेलेबल है.