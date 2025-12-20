एक्सप्लोरर
2025 की 7 बेस्ट हॉलीवुड फिल्में OTT पर देखने का मौका है आपके पास, वो भी बिना पैसे खर्च किए
Best Hollywood Movies of 2025: हॉलीवुड की फिल्मों का थिएटर्स में दबदबा बना रहा. अगर आपने इन मूवीज के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिस कर दिया तो वीकेंड पर बिंज वॉचिंग का बनाएं प्रोग्राम.
बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ हॉलीवुड ने भी इस साल एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रखी. 2025 के शुरुआत से ही इसने एक से बढ़कर एक फिल्मों को थिएटर्स में पेश किया. अब इन मूवीज को आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट.
1/7
2/7
Published at : 20 Dec 2025 04:03 PM (IST)
ओटीटी
7 Photos
2025 की 7 बेस्ट हॉलीवुड फिल्में OTT पर देखने का मौका है आपके पास, वो भी बिना पैसे खर्च किए
ओटीटी
10 Photos
डायस इरा से लोकाह चैप्टर 1 तक, इस साल की टॉप 10 मलयालम फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
ओटीटी
7 Photos
क्राइम-थ्रिलर है पसंद, तो देखें 'मंडाला मर्डर्स' से लेकर 'पाताल लोक' तक ये शोज, ओटीटी पर यहां हो रहीं स्ट्रीम
ओटीटी
7 Photos
बागबान से लेकर हम साथ-साथ हैं तक, इन फिल्मों में कूट-कूटकर भरा है फैमिली ड्रामा, इस वीकेंड पर देख डालिए परिवार के साथ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
2025 की 7 बेस्ट हॉलीवुड फिल्में OTT पर देखने का मौका है आपके पास, वो भी बिना पैसे खर्च किए
ओटीटी
10 Photos
डायस इरा से लोकाह चैप्टर 1 तक, इस साल की टॉप 10 मलयालम फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion