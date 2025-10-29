'बिहार के CM नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे...', गायघाट में JDU का शक्ति प्रदर्शन, प्रत्याशी कोमल सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे तीर निशान पर बटन दबाते हैं तो वे सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, और जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करेंगे. महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कोमल सिंह ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार में जो सरकार रही, उसने राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया. उन्होंने कहा, “पिछले 10 सालों से गायघाट में एनडीए का विधायक नहीं होने के कारण क्षेत्र विकास से वंचित रह गया. लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है.”