'बिहार के CM नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे...', गायघाट में JDU का शक्ति प्रदर्शन, प्रत्याशी कोमल सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को गायघाट में जनसभा को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी कोमल सिंह के लिए समर्थन मांगा. कोमल सिंह ने जोश और भावनाओं से भरा भाषण दिया.
अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कोमल सिंह ने मशहूर फिल्मी डायलॉग की तर्ज पर कहा, “हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा. उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे.”
Published at : 29 Oct 2025 11:12 AM (IST)
