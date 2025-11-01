एक्सप्लोरर
Prashant Kishor Net Worth: प्रशांत किशोर की संपत्ति का ब्यौरा जान चौंक जाएंगे आप! जानें कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं PK?
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी आय और संपत्ति का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने तीन साल में सलाहकारी सेवाओं से 241 करोड़ रुपये कमाए और 98.75 करोड़ रुपये पार्टी को दान किए.
बिहार की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जाना-माना नाम है. उनकी करोड़ों की संपत्ति है, जिसका खुलासा उन्होंने हाल की दिनों में किया है.
Published at : 01 Nov 2025 12:56 PM (IST)
