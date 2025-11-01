प्रशांत किशोर ने हाल ही में बताया कि पिछले तीन सालों में उन्होंने सलाहकारी सेवाओं (Consultancy Services) से ₹241 करोड़ रुपये की वैध कमाई की है. इस आय पर उन्होंने ₹30.95 करोड़ रुपये जीएसटी (GST) और ₹20 करोड़ रुपये आयकर (Income Tax) के रूप में जमा किए हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूं. मेरी सारी कमाई वैध है और उस पर पूरा टैक्स दिया गया है.