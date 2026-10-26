कोलकाता: लड़की को Kiss करना लड़के को पड़ा भारी, मिली ये खौफनाक सजा

कोलकाता में 'मॉब जस्टिस' का मामला सामने आया है. यहां 18 साल के लड़के को 13 साल की लड़की को किस करते हुए पकड़ा, और उसके बाद उसे खौफनाक सजा दी.

भीड़ ने पहले लड़के, उसके पिता और उसके दोस्त को मारा और फिर कपड़े उतरवाकर नग्न स्थिति में परेड करवाई. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को अरेस्ट किया है.

द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को 18 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ लड़की से मिलने गया था. लड़की के चाचा ने लड़के को लड़की को चूमते हुए देखा, और लड़की के पिता और अन्य चाचा को इसकी सूचना दी.

गोली की धमकी के बल पर उतरवाए कपड़े

इसके बाद लड़की के पिता और चाचा मौके पर पहुंचे और जबरदस्ती लड़के, उसके दोस्त को अपने साथ ले गए. उनके साथ मारपीट की. उसके पिता को बुलाने पर मजबूर किया. जब लड़के के पिता पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. साथ ही गोली मारने की धमकी देते हुए उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया.

इसके बाद तीनों को 50 मीटर तक बिना कपड़े के चलने पर मजबूर किया गया.

लड़के के पिता ने की शिकायत दर्ज

इधर, लड़के के पिता की शिकायत पर पुलिस ने BNSS की धारा के तहत मामला दर्ज किया. इन धाराओं में हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, गलत तरीके से बंधक बनाना, मानहानि, आपराधिक धमकी और किडनैप जैसे आरोप शामिल है.

लड़की की मां समेत ये दो लोग अरेस्ट

पुलिस ने लड़की के पिता, मां और चाचा को अरेस्ट किया है. इस मामले में अन्य लोगों को पकड़ने को लेकर भी छापेमारी की जा रही है. पीड़ितों का मेडिकल भी कराया गया है. बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी का आरोप भी इस पूरे मामले में सामने आया है. फिलहाल किसी तरह की बंदूक बरामद नहीं की गई है. पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है.