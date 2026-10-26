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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता: लड़की को Kiss करना लड़के को पड़ा भारी, मिली ये खौफनाक सजा

कोलकाता: लड़की को Kiss करना लड़के को पड़ा भारी, मिली ये खौफनाक सजा

कोलकाता में एक 13 साल की लड़की को 18 साल के लड़के की तरफ से किस करना भारी पड़ गया. उसे मौजूद भीड़ ने खौफनाक सजा दी. लड़के, उसके दोस्त और पिता को नग्न अवस्था में परेड करवाई.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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कोलकाता में 'मॉब जस्टिस' का मामला सामने आया है. यहां 18 साल के लड़के को 13 साल की लड़की को किस करते हुए पकड़ा, और उसके बाद उसे खौफनाक सजा दी.

भीड़ ने पहले लड़के, उसके पिता और उसके दोस्त को मारा और फिर कपड़े उतरवाकर नग्न स्थिति में परेड करवाई. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को अरेस्ट किया है. 

द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को 18 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ लड़की से मिलने गया था. लड़की के चाचा ने लड़के को लड़की को चूमते हुए देखा, और लड़की के पिता और अन्य चाचा को इसकी सूचना दी.

गोली की धमकी के बल पर उतरवाए कपड़े

इसके बाद लड़की के पिता और चाचा मौके पर पहुंचे और जबरदस्ती लड़के, उसके दोस्त को अपने साथ ले गए. उनके साथ मारपीट की. उसके पिता को बुलाने पर मजबूर किया. जब लड़के के पिता पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. साथ ही गोली मारने की धमकी देते हुए उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया.

इसके बाद तीनों को 50 मीटर तक बिना कपड़े के चलने पर मजबूर किया गया.

लड़के के पिता ने की शिकायत दर्ज

इधर, लड़के के पिता की शिकायत पर पुलिस ने BNSS की धारा के तहत मामला दर्ज किया. इन धाराओं में हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, गलत तरीके से बंधक बनाना, मानहानि, आपराधिक धमकी और किडनैप जैसे आरोप शामिल है.

लड़की की मां समेत ये दो लोग अरेस्ट

पुलिस ने लड़की के पिता, मां और चाचा को अरेस्ट किया है. इस मामले में अन्य लोगों को पकड़ने को लेकर भी छापेमारी की जा रही है. पीड़ितों का मेडिकल भी कराया गया है. बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी का आरोप भी इस पूरे मामले में सामने आया है. फिलहाल किसी तरह की बंदूक बरामद नहीं की गई है. पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 26 Oct 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
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