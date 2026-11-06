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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGoogle Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?

Google Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?

Google Maps: गूगल मैप्स स्मार्टफोन्स के जीपीएस डेटा, गाड़ियों की औसत रफ्तार, पुराने ट्रैफिक रिकॉर्ड और आम लोगों की रिपोर्टिंग के मिलाजुलाकर ट्रैफिक जाम की सटीक जानकारी रियल-टाइम में दिखाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 06 Nov 2026 07:07 AM (IST)
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  • यूजर रिपोर्ट और सरकारी एजेंसियां भी अपडेट देती हैं।

Google Maps: रोजाना सफर के दौरान गूगल मैप्स हमें पहले ही बता देता है कि आगे का रास्ता साफ है या किसी चौराहे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है. स्क्रीन पर नीले, हरे, नारंगी और लाल रंग की रेखाएं देखकर चालक आसानी से सही रास्ते का चुनाव कर लेते हैं. लेकिन मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना किसी इंसानी पहरेदारी या सड़क पर कैमरे लगाए, गूगल को पल-पल की इतनी सटीक खबर कौन देता है. यह कोई जादू नहीं, बल्कि तकनीक, स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग और करोड़ों मोबाइल फोन से मिलने वाले सिग्नलों का एक अनोखा नेटवर्क है.

स्मार्टफोन का जीपीएस लोकेशन डेटा

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गूगल मैप्स की इस सटीक तकनीक के पीछे सबसे बड़ा योगदान आम लोगों के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन का होता है. जब भी कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में लोकेशन सर्विस को ऑन रखकर गाड़ी चलाता है या सफर करता है, तो उसका फोन लगातार गूगल के सर्वर को एनोनिमस (गुमनाम) लोकेशन सिग्नल भेजता है. मान लीजिए कि किसी एक ही सड़क से एक साथ सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही हैं और उनमें से कई यात्रियों के फोन में गूगल मैप्स एक्टिव है. जब सर्वर को एक ही जगह पर मौजूद कई सारे फोन से लोकेशन की जानकारी मिलती है, तो सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि उस इलाके की सड़क पर इस वक्त कितनी गाड़ियां मौजूद हैं और वे किस दिशा में बढ़ रही हैं.

गाड़ियों की रफ्तार से तय होते हैं मैप्स के रंग

सिर्फ फोन की मौजूदगी ही नहीं, बल्कि गाड़ियों के चलने की स्पीड भी जाम का मुख्य संकेत होती है. यदि किसी मुख्य सड़क पर गाड़ियां आमतौर पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हैं, लेकिन अचानक उसी रास्ते पर दर्जनों फोन की लोकेशन स्पीड घटकर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तो गूगल मैप्स का सिस्टम इस बदलाव को तुरंत भांप लेता है. गाड़ियों की इसी धीमी रफ्तार के आधार पर मैप्स उस सड़क को नारंगी (हल्के जाम) या गहरे लाल (भारी जाम) रंग से हाइलाइट कर देता है. जैसे ही गाड़ियां दोबारा सामान्य गति से चलने लगती हैं, वह रास्ता फिर से हरे रंग में बदल जाता है.

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Google Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?

ऐतिहासिक डेटा और पैटर्न का विश्लेषण

गूगल केवल वास्तविक समय की जानकारी पर ही निर्भर नहीं रहता, बल्कि उसके पास हर रास्ते का पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी मौजूद होता है. सिस्टम यह अच्छी तरह जानता है कि सप्ताह के किस दिन और किस समय किस सड़क पर गाड़ियों का दबाव अधिक रहता है. उदाहरण के लिए, सुबह दफ्तर जाने के समय या शाम को छुट्टी के वक्त किन मार्गों पर जाम लगना तय है, इसका पूरा पैटर्न गूगल के पास पहले से दर्ज होता है. इस ऐतिहासिक डेटा और रियल-टाइम सिग्नलों को मिलाकर गूगल मैप्स न केवल वर्तमान स्थिति बताता है, बल्कि यह भी पूर्वानुमान लगा लेता है कि जब आप आधे घंटे बाद किसी चौराहे पर पहुंचेंगे, तो वहां किस तरह का माहौल मिलेगा.


Google Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?

यूजर रिपोर्टिंग और सरकारी एजेंसियों का सहयोग

तकनीकी सिग्नलों के अलावा, आम चालकों द्वारा दी जाने वाली सीधी जानकारी भी इस प्रणाली को बेहद मजबूत बनाती है. यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, वाहन खराब हो जाता है या निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो वहां से गुजरने वाले लोग खुद गूगल मैप्स पर रिपोर्ट फीचर का इस्तेमाल कर इसकी जानकारी दर्ज कर देते हैं. जब उस रास्ते से गुजरने वाले अन्य लोग इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं, तो मैप्स तुरंत बाकी चालकों को अलर्ट भेज देता है. इसके अतिरिक्त, भारत में स्थानीय ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभागों से मिलने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन, जैसे जुलूस, वीआईपी मूवमेंट या रोड ब्लॉक की जानकारी को भी सिस्टम में सीधे अपडेट किया जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:07 AM (IST)
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