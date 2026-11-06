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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर

लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर

भारतवंशी नित्या रमन ने राजनीति में झंडा गाड़ दिया है. वो लॉस एंजेल्सि में करेन बास को हराकर मेयर बन गई हैं. उन्होंने अपने प्रचार से लोगों को भरोसा दिलाया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Nov 2026 07:31 AM (IST)
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भारत में जन्मीं लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल की सदस्य नित्या रमन ने मौजूदा मेयर करेन बास को बुरी तरह से हरा दिया है. इस चौंकाने वाले उलटफेर के साथ लॉस एंजिल्स में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल माना जा रहा है. नित्या ने अपने प्रचार से लोगों को भरोसा दिलाया और जीत हासिल की है.

नित्या रमन को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका का समर्थन हासिल था. उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, बेघर लोगों की समस्या को सुलझाने और पुलिस व्यवस्था में बदलाव के वादों के साथ चुनाव प्रचार किया और बास को हरा दिया. उनकी यह जीत देश भर में स्थापित डेमोक्रेटिक नेताओं के सामने प्रगतिशील उम्मीदवारों से मिल रही बढ़ती चुनौती को भी दर्शाती है.

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ऐसे किया प्रचार
नित्या की ये जीत लोकतांत्रिक समाजवादी जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतने के एक साल बाद आई है. हालांकि ममदानी के विपरीत, रमन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र विचारों वाली प्रगतिशील नेता के रूप में पेश किया जो कुछ मुद्दों पर अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाने के लिए भी तैयार थीं.

मेयर पद की दौड़ में उनका आना एक चौंकाने वाली बात थी. खासकर इसलिए क्योंकि शुरुआत में उन्होंने बैस का समर्थन किया था. जो कभी उनकी राजनीतिक सहयोगी हुआ करती थीं. रमन ने नामांकन की समय-सीमा खत्म होने से कुछ समय पहले ही अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की. उन्होंने कहा कि लॉस एंजिल्स अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है.

बास ने हार स्वीकार की
बास ने अपनी हार मान ली और कहा कि उन्होंने रमन को फोन करके बधाई दी है. बास ने एक बयान में कहा, "हालांकि यह वह नतीजा नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी लेकिन लॉस एंजिल्स की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है." बास पिछले दो दशकों में लॉस एंजिल्स की पहली ऐसी मेयर बन गई हैं जो दोबारा चुनाव हार गई हैं. उनके पहले कार्यकाल पर 'पैलिसेड्स फायर' का बहुत बुरा असर पड़ा था. यह आग तब लगी थी जब वह विदेश में थीं और उस समय शहर का दमकल विभाग इसके लिए तैयार नहीं था.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 06 Nov 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
US Midterm Election Nitya Raman Karen Bass
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