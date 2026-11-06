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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'

ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'

अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम के प्रयासों पर बयान आया है. मेलानिया ने कहा कि हम स्थायी शांति की दिशा में काम करने की कोशिश कर सकते हैं. 

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 07:13 AM (IST)
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अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम के प्रयासों पर बयान आया है. मेलानिया ने ओलेशकी में सीजफायर को लेकर व्हाइट हाउस में अपनी बात रखते हुए कहा, "हमने युद्ध के बजाय मानवता को चुना है." उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर एक अस्थायी युद्धविराम से कहीं अधिक स्थायी समाधान निकाल सकते हैं." 

मेलानिया ट्रंप ने नेताओं से अपील की कि वे शुरुआती प्रगति को एक स्थायी शांति में बदलें. उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ मेरी बातचीत काफी व्यापक और पेशेवर रही है. अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ने ओलेश्की में युद्धविराम की कोशिशों में अपनी भूमिका का खुलासा करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के साथ मेरी बातचीत व्यापक, पेशेवर और सहयोगपूर्ण रही. 

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'23 अक्टूबर को समझौतों पर हस्ताक्षर हुए'
अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने कहा कि दोनों देशों ने 23 अक्टूबर को समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से युद्ध के विभाजन से ऊपर उठकर निर्दोष लोगों की जान को प्राथमिकता देने की अपील की थी. मेलानिया ने कहा कि हम मिलकर अस्थायी युद्धविराम से भी अधिक स्थायी शांति की दिशा में काम करने की कोशिश कर सकते हैं. 

मेलानिया के साथ मार्क बेकमैन ने मिलकर किया काम 
मेलानिया ट्रंप ने बताया कि उनकी इस भूमिका को लिखित समझौतों में दर्ज किया गया है. ये समझौते रूस-यूक्रेन दोनों ने तैयार किए और दोनों ने उन पर दस्तखत किए. इस काम के लिए मेलानिया और उनके प्रतिनिधि मार्क बेकमैन ने उन्हीं संपर्क माध्यमों का इस्तेमाल किया, जो पहले बच्चों को रूस और यूक्रेन में उनके परिवारों से मिलाने के लिए बनाए गए थे. दोनों देशों के मानवीय, सैन्य और सरकारी अधिकारियों ने पूरी मेहनत से काम किया और ऑपरेशन के हर पहलू में तालमेल बैठाया.

उन्होंने कहा कि हमने युद्ध के बजाय इंसानियत को चुना है. फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की कोशिशों पर चर्चा करते हुए उम्मीद का संदेश दिया. उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की कि वे युद्ध के मतभेदों से ऊपर उठकर मासूम लोगों की जान को प्राथमिकता दें.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 06 Nov 2026 07:13 AM (IST)
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