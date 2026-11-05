ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाWomen in Management: किस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा बन रहीं मैनेजर, किस नंबर पर अपना भारत?

Women in Management: किस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा बन रहीं मैनेजर, किस नंबर पर अपना भारत?

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की विमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट- स्केलिंग सक्सेस नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैनेजरियल पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से भी कम है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 05 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

Women in Management: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट में वर्किंग महिलाओं की स्थिति को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. विमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट- स्केलिंग सक्सेस नाम से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैनेजरियल पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से भी कम है. इस मुकाबले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 34 देश और अर्थव्यवस्था में 3 वें स्थान पर हैं. इस लिस्ट में भारत केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश से आगे हैं. वहीं यह रिपोर्ट देश के कॉर्पोरेट जगत में लैंगिक समानता, सैलरी में अंतर और प्रबंधन के अलग-अलग स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी की तस्वीर दिखाती है. इसके अलावा आपको बता दें कि यह रिपोर्ट 99 देखों के 11,957 उद्यमों पर किए गए आईएलओ के सर्वे पर आधारित है. 

मैनेजमेंट में पिछड़ रहा भारत 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
BPSC: टीआरई-4 के लिए 10 लाख आवेदन, 1 सीट पर 30 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला
टीआरई-4 के लिए 10 लाख आवेदन, 1 सीट पर 30 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला
शिक्षा
NCERT Books: अब 9वीं के बच्चे सीखेंगे बिजनेस, NCERT की किताबों में जुड़ा स्टार्टअप का पाठ
अब 9वीं के बच्चे सीखेंगे बिजनेस, NCERT की किताबों में जुड़ा स्टार्टअप का पाठ
शिक्षा
UP TGT Recruitment: UP TGT भर्ती में बड़ी राहत, अब ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक वाले भी करेंगे आवेदन
UP TGT भर्ती में बड़ी राहत, अब ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक वाले भी करेंगे आवेदन
शिक्षा
PHD Asia Rankings: रिसर्च और पीएचडी में भारत का डंका, एशिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे हम
रिसर्च और पीएचडी में भारत का डंका, एशिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे हम

 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हर पांच में से एक यानी लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं मैनेजर है. जबकि वैश्विक आंकड़ा 30.5 प्रतिशत है. भारत में कुल मैनेजर पदों के साथ-साथ सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट दोनों ही स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है. सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की प्रोफेसर नीथा एन. के अनुसार इस अंतर के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण है. जिसमें पहला महिलाओं की क्षमताओं को लेकर समाज में मौजूद रूढ़िवादिता है, जिसके चलते उन्हें ऊंचे पदों के लिए योग्य नहीं माना जाता है और दूसरा घर-परिवार और बच्चों की देखभाल की भारी जिम्मेदारी है, जिसके कारण महिलाओं को खुद ही इन पदों से पीछे हटना पड़ता है. 

सैलरी के अंतर में भारत की स्थिति 

रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में प्रति घंटे लगभग 28 प्रतिशत कम सैलरी मिलती है. 23 एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में यह चौथा सबसे बड़ा जेंडर वेज गैप है. भारत से आगे इस मामले में केवल टोंगा लगभग 64 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया लगभग 41 प्रतिशत और वानुअतु लगभग 29 प्रतिशत है. हालांकि एक पॉजिटिव पहलू यह भी सामने आया है कि मैनेजर के स्तर पर भारत में महिला-पुरुष सैलरी का अंतर लगभग जीरो है. यानी ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद पुरुषों और महिलाओं की कमाई में बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता है. 

ये भी पढ़ें-Indian Railway Jobs: रेलवे ट्रेन मैनेजर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इसमें सलेक्शन?

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 

रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की हिस्सेदारी पर बात की गई है. भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली कुल महिलाओं में से 23.1 प्रतिशत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों की पढ़ाई की है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 31.4 प्रतिशत है. वहीं  अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि वेतन और पदों में मौजूद इस अंतर को केवल शिक्षा या काम के घंटे के आधार पर नहीं समझा जा सकता. बल्कि इसके लिए कई तरह की समस्याएं भी जिम्मेदार है, जैसे बिजनेस का जेंडर विभाजन, महिलाओं के काम का कम आकलन और देखभाल से जुड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां इसमें बड़ी समस्याएं हैं. 

महिला नेतृत्व वाले बिजनेस दे रहे अच्छे रिजल्ट 

इस रिपोर्ट के पॉजिटिव पहलुओं को देखें तो यह सामने आया है कि जिन कंपनियों या बिजनेस की कमान महिलाओं के हाथ में होती है, उनकी व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार देखा गया है. जिन बिजनेस का नेतृत्व महिला सीईओ करती है, उनमें पुरुष सीईओ वाले बिजनेस की तुलना में बेहतर बिजनेस आउटकम्स मिलने की संभावना 6.4 प्रतिशत ज्यादा होती है. वहीं जिन कंपनियों के बोर्ड की चेयरपर्सन महिलाएं हैं, उनमें बेहतर रिजल्ट की संभावना 17.5 प्रतिशत ज्यादा आंकी गई है.

ये भी पढ़ें-UP TGT Recruitment: UP TGT भर्ती में बड़ी राहत, अब ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक वाले भी करेंगे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BPSC: टीआरई-4 के लिए 10 लाख आवेदन, 1 सीट पर 30 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला
टीआरई-4 के लिए 10 लाख आवेदन, 1 सीट पर 30 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला
शिक्षा
NCERT Books: अब 9वीं के बच्चे सीखेंगे बिजनेस, NCERT की किताबों में जुड़ा स्टार्टअप का पाठ
अब 9वीं के बच्चे सीखेंगे बिजनेस, NCERT की किताबों में जुड़ा स्टार्टअप का पाठ
शिक्षा
UP TGT Recruitment: UP TGT भर्ती में बड़ी राहत, अब ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक वाले भी करेंगे आवेदन
UP TGT भर्ती में बड़ी राहत, अब ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक वाले भी करेंगे आवेदन
शिक्षा
PHD Asia Rankings: रिसर्च और पीएचडी में भारत का डंका, एशिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे हम
रिसर्च और पीएचडी में भारत का डंका, एशिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे हम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Ramayana Part 1 देखकर क्या बोले दर्शक? Ranbir के Ram Avatar में कितना दम? (05.11.26)
Yeh Fitoor Tera:🫣Jeet ने Saumya के लिए तैयार की बाइक! स्पेशल सीट लगाकर जताया अपना प्यार #sbs
तीसरी शादी के 5 महीने बाद Aamir Khan ने छोड़ा घर, Gauri Spratt के साथ क्या है वजह?
Salman Khan के ‘Teri Sexy Beauty’ पर मचा बवाल, Matrubhumi के गाने को लेकर भड़के लोग
Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
NEET पेपर लीक प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई का मामला, SC ने पीड़ितों से मांगी शिकायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'कहीं न कहीं...'
अग्निवीरों की सेवा बढ़ाने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
क्रिकेट
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
4 विकेट, 8 मेडन ओवर, फिर चमके मोहम्मद शमी; रणजी में बिखेरा जलवा 
बॉलीवुड
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल, शेयर की वीडियो
'मिसिंग यू पापा', बेटे करण संग धर्मेंद्र के फार्महाउस पहुंच इमोशनल हुए सनी देओल
इंडिया
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
'मोटा भाई, गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा', पवन खेड़ा ने अरुणाचल-मणिपुर मामले में अमित शाह को घेरा
इंडिया
'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला
'कैसे बढ़ेंगे कांग्रेस के सांसद', राहुल गांधी को किरेन रिजिजू ने बताया 7 फॉर्मूला
बिहार
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
मनीष कश्यप की GF अनुष्का कौन हैं? PUSU का चुनाव लड़ीं, वायरल हुआ था वीडियो
टेक्नोलॉजी
Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील
Poco का 25 हजार वाला फोन मिल रहा है 17 हजार में, बिल्कुल मिस न करें डील
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget