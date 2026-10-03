दादा थे चंबल के डाकू, लेकिन पोते ने चुनी पढ़ाई और बना IRTS अफसर

वहीं देव ने शुरुआती 5 साल की पढ़ाई मध्य प्रदेश बोर्ड से की. इसके बाद छठी कक्षा में उनका एडमिशन सीबीएसई में हुआ. ग्रामीण माहौल में रहने वाले देव के लिए नया स्कूल आसान नहीं था, भाषा और वातावरण दोनों अलग थी जिसकी वजह से उन्हें दूसरे छात्रों के साथ घुलने-मिलने में परेशानी हुई. वहीं कक्षा 11वीं में उन्होंने पहली बार आईआईटी के बारे में सोचा और आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी. वहीं आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्होंने घर पर किताबों से तैयारी की और 12वीं की परीक्षा के साथ आईआईटी प्रवेश परीक्षा दी.