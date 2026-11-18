सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भर्ती होना एक अच्छा करियर विकल्प है. खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो देश की सुरक्षा से जुड़े संगठन में काम करना चाहते हैं. इसी बीच BSF Constable Tradesman भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती की दूसरे चरण की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक भर्ती वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत कुल 3,588 पदों को भरा जाना है. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों के पास लिखित परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने का समय है. ऐसे में परीक्षा की तारीख, समय और जरूरी निर्देशों को समझना बेहद जरूरी है.

जारी हुए BSF Tradesman के एडमिट कार्ड

BSF ने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2024-25 की दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 17 नवंबर 2026 से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है, जिन्होंने पहले चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) पास किया है. इस भर्ती के पहले चरण में सफल करीब 1,81,143 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा.

2 दिसंबर को दिन होगी लिखित परीक्षा

BSF Constable Tradesman की दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 2 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी. देशभर में बनाए गए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होगी. परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलेगी. प्रत्येक शिफ्ट की अवधि दो घंटे होगी. उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा की शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी. इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

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ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

अगर आपने PET और PST पास कर लिया है, तो इन आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर Constable Tradesman Admit Card 2026 के लिंक को खोजें. संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या मांगी गई अन्य जानकारी भरें. कैप्चा कोड भरकर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करके PDF के रूप में सेव कर लें. परीक्षा के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का लिंक उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी भेजा गया है.

एडमिट कार्ड में जरूर चेक करें ये जानकारियां

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद केवल उसे प्रिंट करना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करनी चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पता शामिल होता है. अगर इनमें से किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो समय रहते संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि पहचान पत्र से जुड़े अंतिम निर्देश एडमिट कार्ड में जरूर चेक करें. परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना बेहतर रहेगा. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने से बचें. परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच के दौरान परेशानी से बचने के लिए BSF की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करें.

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