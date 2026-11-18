UPSC Interview Schedule Released: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन (CSE) 2026 के इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है. मेन्स पास करने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे और 12 फरवरी 2027 तक चलेंगे. यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इंटरव्यू में 2,526 कैंडिडेट शामिल होंगे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2026 पास करने के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालीफाई किया था. वहीं आपको बता दें कि यूपीएससी ने 5 नवंबर को सीएसई मेन्स 2026 का रिजल्ट घोषित किया था.

2,526 उम्मीदवार हुए थे मेन्स में पास

यूपीएससी ने 5 नवंबर 2026 को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कुल 2,526 उम्मीदवार सफल हुए थे. मेंस परीक्षा में शामिल हुए 13,343 उम्मीदवारों में से 18.93 प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए. आयोग ने इन सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, इंटरव्यू की तारीख और शिफ्ट की डिटेल अपने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर 103 पन्नों की पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दी है. पर्सनैलिटी टेस्ट का आयोजन नई दिल्ली स्थित शाहजहां रोड पर यूपीएससी कार्यालय धौलपुर हाउस में किया जाएगा.

इंटरव्यू की शिफ्ट टाइमिंग और रिपोर्टिंग समय

आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू रोजाना 2 शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे. सुबह की शिफ्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना अनिवार्य है. वहीं दोपहर की शिफ्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दोपहर 1 बजे तक आयोग कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को आवंटित इंटरव्यू की तारीख और समय में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

25 नवंबर तक पूरा करें यह काम

यूपीएससी ने सभी शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए कुछ बहुत जरूरी निर्देश भी दिए हैं. यूपीएससी ने उम्मीदवारों को 25 नवंबर 2026 शाम 6 बजे तक यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल ऑनलाइन भरने और अपडेट करने के निर्देश दिए हैं. वही आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी जानकारी सबमिट नहीं करेंगे, उन्हें ई-समन लेटर जारी नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठने की अनुमति दी जाएगी. एलिजिबल उम्मीदवारों के लिए यह ई-समन लेटर जल्द ही upsc.gov.in पर जारी किए जाएंगे.

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जरूरी डॉक्यूमेंट और यात्रा भत्ता का नियम

इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने ई समन लेटर का प्रिंटआउट, सभी मूल डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र और लागू होने पर जाति प्रमाण पत्र सहित दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे. वहीं पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यात्रा का खर्च भी दिया जाएगा. यह सुविधा केवल मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास के किराए तक सीमित रहेगी. किसी दूसरे माध्यम या कैटेगरी से यात्रा करने वाले उम्मीदवारों के दावों का निपटारा सरकारी नियमों के अनुसार होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को आने और जाने दोनों तरफ के टिकटों के प्रिंट आउट और निर्धारित यात्रा भत्ता दावा फॉर्म जमा करना होगा.

UPSC CSE 2026 वैकेंसी का पूरा गणित

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस समेत अलग-अलग केंद्रीय सेवाओं के कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें जनरल कैटेगरी के 397 पद आरक्षित है, वहीं ओबीसी के 243 पद आरक्षित है. एससी के 133, ईडब्ल्यूएस के 88 और अनुसूचित जाति यानी एसटी के 72 पद आरक्षित हैं.

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