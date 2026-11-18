जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों ने मिलकर लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर लतीफ भट को मार दिया है. लतीफ को एक वीडियो कॉल के जरिए बार-बार सरेंडर करने के लिए कहा गया था. उसे ये भी भरोसा दिलाया था कि अगर वो हथियार डाल दे तो उसकी जान बच जाएगी. मगर वो माना नहीं. लतीफ कुलगाम की एक मस्जिद में छिपा था. उसे वहां से बाहर निकालकर गोली मारी गई.

लतीफ को सुरक्षाबलों ने सरेंडर करने के लिए कहा था. उसने मना करने के साथ कहा कि अल्लाह के सिवा मेरे साथ कोई नहीं है. इस तरह से उसने सरेंडर का आखिरी मौका भी ठुकरा दिया था. आखिर में आंसू गैस के गोले दागकर लतीफ को मस्जिद से बाहर निकाला गया और बाहर भागते हुए गोली मार दी गई.

धार्मिक स्थल की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा

बुधवार सुबह जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आमना-सामना कई घंटों तक चलता रहा। इस दौरान भट ने एक मस्जिद के अंदर शरण ले ली, जिससे सुरक्षा बलों के सामने उसे बेअसर करने की एक संवेदनशील चुनौती आ गई. चिनार कॉप्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा- जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने कुलगाम के जंगलपुरा इलाके में सुबह-सुबह एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया.

OP ZANGALPURA, Kulgam A Joint Operation based on the specific int of JKP was launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice and @crpf_srinagar early morning in general area Zangalpura, Kulgam. During the operation, terrorist took refuge in a mosque. Security forces displayed exemplary restraint during conduct of operations ensuring the sanctity of the religious place and neutralised the terrorist with precision by forcing him to move out of the mosque premises. Operation is in progress. #Kashmir @adgpi @NorthernComd_IA @PRODefSrinagar — Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) November 18, 2026

ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने एक मस्जिद में शरण ले ली. सुरक्षा बलों ने इस दौरान बहुत संयम बरता और धार्मिक स्थल की पवित्रता का पूरा ध्यान रखा. उन्होंने आतंकवादी को मस्जिद परिसर से बाहर निकलने पर मजबूर किया और फिर उसे सटीक कार्रवाई करते हुए बेअसर कर दिया.

ऑपरेशन हुआ खत्म

इसके साथ ही कई दिनों से चल रही उस तलाश का अंत हो गया. जो पिछले हफ्ते कुलगाम में CRPF की एक चौकी पर हुए हमले के बाद शुरू की गई थी. इस हमले के पीछे 'मोस्ट वांटेड' आतंकवादी भट था. साथ ही जम्मू-कश्मीर में हुए कई छोटे-छोटे हमलों के पीछे लतीफ भट का ही हाथ रहा है.

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