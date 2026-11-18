NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है. दरअसल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के तहत बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली सीटों को भरने के लिए छठे और अंतिम राउंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस राउंड के जरिए देशभर में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की कुल 71 खाली सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. हालांकि जहां एक तरफ इन कोर्सेज के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी एमबीबीएस के 411 सीटें खाली रह जाने के कारण छात्रों के कई सवाल भी बने हुए हैं कि इन एमबीबीएस सीटों का क्या होगा. फिलहाल एमसीसी के इस नए शेड्यूल में केवल बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की 71 सीटों को ही शामिल किया गया है.

BDS-BSc नर्सिंग की 71 सीटों की डिटेल

एमसीसी की ओर से जारी वैकेंसी मैट्रिक्स के अनुसार छठे राउंड में शामिल कुल 71 सीटों में से 53 सीटें बीडीएस की है और 18 सीटें बीएससी नर्सिंग की है. बीडीएस की खाली 53 सीटों में से 48 सीटें सरकारी और 5 प्राइवेट कॉलेज की है. सरकारी बीडीएस सीटों में 47 सीटें ऑल इंडिया स्टेट कोटा के असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की है. वहीं एक सीट ईएसआई कोटा की है. इसके अलावा पांच प्राइवेट कॉलेज की सीटें कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के चुनिंदा डेंटल कॉलेज की है. वहीं बीएससी नर्सिंग की सीटों की बात करें तो यह सभी 18 खाली सीटें सरकारी संस्थाओं और केंद्रीय अस्पतालों जैसे दिल्ली के एमएएमसी, आरएमएल, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज कर्नाटक व यूपी के बीएचयू की है.

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छठे राउंड का पूरा शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन शुरू- 17 नवंबर 2026

रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 18 नवंबर शाम 6:00 बजे

फीस जमा करने की लास्ट डेट- 18 नवंबर रात 9 बजे

चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट- 19 नवंबर सुबह 10 बजे

चॉइस लॉकिंग- 18 नवंबर शाम 5 बजे से 19 नवंबर सुबह 10 बजे तक

सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया- 19 नवंबर 2026

रिजल्ट जारी- 20 नवंबर 2026

कॉलेज में रिपोर्टिंग- 21 से 28 नवंबर 2026

MBBS की 411 खाली सीटों का क्या होगा?

एमसीसी के स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स में एमबीबीएस की 948 सीटें शामिल थीं, जिनमें से 537 सीटों पर आवंटन हो गया है. लेकिन इसके बावजूद 411 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश के एमबीबीएस सीटों की कमी को देखते हुए इन सीटों का खाली रहना चिंता का विषय है. हालांकि एमसीसी के शेड्यूल में एमबीबीएस के लिए कोई नया राउंड घोषित नहीं किया गया है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोर्ट की ओर से कोई नया निर्देश या अनुमति मिलती है, तभी एमबीबीएस की इन खाली सीटों को भरने के लिए आगे कोई नया कदम उठाए जा सकता है.

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