दुनियाभर में परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए कई तरह के नियम बनाए जाते हैं. कहीं परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होता है, तो कहीं छात्रों की तलाशी लेकर उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी परीक्षा के बारे में सुना है, जहां नकल रोकने के लिए छात्रों के चश्मे की जांच की जाती है और कपड़ों के बटन तक पर स्टिकर लगा दिए जाते हैं? यह असल में साउथ कोरिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा की हकीकत है.

इस परीक्षा को Suneung कहा जाता है. इसका आधिकारिक नाम College Scholastic Ability Test (CSAT) है. यह परीक्षा साउथ कोरिया के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसमें मिलने वाले स्कोर के आधार पर छात्रों के यूनिवर्सिटी में एडमिशन की संभावनाएं तय होती हैं.

19 नवंबर को होगी 2026 की परीक्षा

इस साल यानी 2026 में साउथ कोरिया की यह राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 19 नवंबर को आयोजित की जा रही है. इस बार करीब 5,51,864 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है. देशभर में इसके लिए 1,312 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा सुबह 8:40 बजे से शाम 5:45 बजे तक चलेगी. इस परीक्षा का महत्व इतना ज्यादा है कि सरकार ने इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं. सरकारी और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को भी देर से काम पर आने की सलाह दी गई है, ताकि सुबह के समय सड़कों पर ट्रैफिक कम रहे और विद्यार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें.

चश्मे से लेकर कपड़ों के बटन तक की होगी जांच

इस बार परीक्षा की चेकिंग पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में सामने आया AI की मदद से नकल करने का मामला है. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों के चश्मे की जांच की जाएगी. इसका उद्देश्य ऐसे स्मार्ट ग्लास की पहचान करना है, जिनकी मदद से बिना किसी को पता चले सवालों की तस्वीरें खींची जा सकती हैं. इतना ही नहीं छात्रों के कपड़ों के बटन पर स्टिकर लगाए जाएंगे, ताकि उनमें छिपे छोटे कैमरों का इस्तेमाल न किया जा सके. कॉलर और आस्तीन की भी जांच होगी. जरूरत पड़ने पर संदिग्ध विद्यार्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा सकती है.

मोबाइल और स्मार्टवॉच ले जाना भी पड़ सकता है भारी

परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, स्मार्ट रिंग, स्मार्ट ग्लास, वायरलेस ईयरफोन और कैमरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं. अगर कोई विद्यार्थी मजबूरी में मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचता है, तो उसे परीक्षा शुरू होने से पहले बंद करके निरीक्षक के पास जमा करना होगा. अगर किसी छात्र के पास प्रतिबंधित डिवाइस मिलता है, तो उसका इस्तेमाल न करने पर भी इसे नकल माना जा सकता है. इस बार परीक्षा केंद्रों पर सामान्य निगरानी के अलावा करीब 8,400 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं. इनमें लगभग 1,800 कर्मचारी स्मार्ट डिवाइस की जांच और 6,600 कर्मचारी परीक्षा केंद्रों के गलियारों में निगरानी करेंगे.

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मोबाइल पकड़ने के लिए बजेगा इमरजेंसी अलर्ट

इस बार नकल रोकने के लिए प्रशासन ने एक और नया तरीका अपनाने की तैयारी की है. परीक्षा शुरू होने से पहले देशभर में इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजे जाएंगे. इन मैसेज की खासियत यह है कि फोन साइलेंट होने पर भी तेज आवाज में अलर्ट बजेगा है. इसका उद्देश्य ऐसे मोबाइल फोन का पता लगाना है, जिन्हें विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में छिपाकर ले आए हों और जमा न कराया हो. सरकार परीक्षा के दौरान आसपास के वाई-फाई नेटवर्क को नियंत्रित करने और संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखने के उपायों पर भी काम कर रही है.

नकल करने पर 10 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध

साउथ कोरिया सरकार ने नकल करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. नए प्रस्तावित सख्त नियमों के तहत गंभीर मामलों में पकड़े जाने वाले उम्मीदवारों को 10 साल तक CSAT परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है. इसके अलावा आपराधिक कार्रवाई और यूनिवर्सिटी में मिला एडमिशन रद्द करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं. इस सख्ती के पीछे हाल ही में सामने आया टैक्स अकाउंटेंट परीक्षा का मामला है. इसमें टॉप स्कोर करने वाले एक उम्मीदवार ने स्वीकार किया कि उसने छिपे हुए कैमरे से सवालों की तस्वीरें लीं और जनरेटिव AI की मदद से जवाब हासिल किए थे. इस घटना के बाद पूरे देश में परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.

परीक्षा के लिए यह कदम

सुनेंग परीक्षा का असर सिर्फ परीक्षा केंद्रों तक सीमित नहीं रहता. अंग्रेजी के लिसनिंग टेस्ट के दौरान विमान और हेलीकॉप्टर की उड़ानों को भी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, ताकि आसमान से आने वाला शोर विद्यार्थियों का ध्यान न भटकाए. इस साल अंग्रेजी लिसनिंग परीक्षा दोपहर 1:10 से 1:35 बजे तक निर्धारित है. इस दौरान विमानों के टेकऑफ और लैंडिंग पर प्रतिबंध रहेगा. सैन्य अभ्यास में आर्टिलरी फायरिंग और टैंकों की आवाजाही भी रोकने की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बढ़ाई जाती हैं.

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