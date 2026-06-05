Sunny Deol Biggest Flop: सनी देओल हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी के फैंस आज 43 सालों के बाद भी दीवाने हैं. 1983 में फिल्म 'बेताब' से डेब्यू करने वाले सनी देओल चार दशक के बाद भी शेर जैसी दहाड़ से सिनेमाघर और बॉक्स ऑफिस हिला देते हैं. लेकिन, कई दफा उनकी फिल्में दर्शकों के लिए तरस गई थीं. आज हम आपको उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक के बारे में बता रहे हैं.

2018 में आई थी फिल्म

दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने अपने करियर में अब तक कई शानदार फिल्मों से फैंस का दिल जीता है. हालांकि 'गदर' जैसी फिल्म के बाद सनी बड़ी सफलता के लिए तरस गए थे. उन्हें अपना खोया हुआ स्टारडम 'गदर' के दूसरे पार्ट 'गदर 2' से मिला था. लेकिन, इससे पहले उन्होंने कई फ्लॉप दी थीं. साल 2018 में आई फिल्म 'मोहल्ला अस्सी' भी इसी लिस्ट में शामिल है.

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2 हजार करोड़ी एक्ट्रेस संग किया था काम

सनी देओल की फिल्म मोहल्ला अस्सी 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी. इसमें सनी देओल के साथ मशहूर टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस साक्षी तंवर ने काम किया था. गौरतलब है कि साक्षी ने दंगल में आमिर खान के साथ भी काम किया था और इस फिल्म ने दुनियाभर में 2074 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.





2 करोड़ भी नहीं कर्मा पाई थी फिल्म

मोहल्ला अस्सी में सनी ने धर्मनाथ पांडे नाम का किरदार निभाया था. जबकि साक्षी उनकी पत्नी के किरदार में थीं. फिल्म का हिस्सा सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी, रवि किशन, फैजल रशीद और सीमा आजमी जैसे कलाकार भी थे. इसका डायरेक्शन 'सम्राट पृथ्वीराज’ फिल्म के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया था. फिल्म बनारस के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर बेस्ड थी. लेकिन, दर्शकों ने इसे नकार दिया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये भारत में सिर्फ 1.64 करोड़ रुपये कमा पाई थी. जबकि इसका बजट करीब 20 करोड़ रुपये था.

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सनी देओल के पास हैं ये बड़ी फिल्में

सनी देओल पिछली बार फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आए थे, जिसने टिकट खिड़की पर अच्छा प्रदर्शन किया था. उनके पास अब जाट 2, गबरू, रामायण और लाहौर 1947 जैसी बड़ी फिल्में हैं. उनकी सभी फिल्मों का उनकी फैंस को बेसब्री से इंतजार है.