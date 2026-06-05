हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE के रिजल्ट पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला, 38 लाख से ज्यादा को किया गया ब्लॉक

CBSE के रिजल्ट पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला, 38 लाख से ज्यादा को किया गया ब्लॉक

CBSE के पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल पर 3 जून को 38 लाख से अधिक रिक्वेस्ट के साथ साइबर हमला किया गया. लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते पोर्टल सुरक्षित और चालू रहा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सीबीएसई के शिकायत पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला हुआ.
  • 3 जून को 38 लाख डेटा पैकेट भेजकर विफल किया.
  • पुनर्मूल्यांकन हेतु 70,433 आवेदन प्राप्त हुए, पोर्टल सुरक्षित रहा.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बताया है कि क्लास 12 के रिजल्ट के बाद शुरू की गई शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान उसके पोर्टल पर एक बड़ा साइबर हमला किया गया. हालांकि तकनीकी टीमों की सतर्कता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के चलते पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित और चालू रहा.

CBSE के अनुसार 3 जून 2026 को पोर्टल पर डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) अटैक किया गया, जिसमें करीब 38 लाख डेटा पैकेट भेजे गए. इस तरह के हमलों का उद्देश्य किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सिस्टम को अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर ठप करना होता है. लेकिन समय रहते तकनीकी विशेषज्ञों के हस्तक्षेप के कारण पोर्टल को सुरक्षित रखा गया और छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी गई.

इतने आवेदन हुए हैं प्राप्त

बोर्ड ने बताया कि 4 जून 2026 तक पोस्ट-रिजल्ट शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत कुल 70,433 सफल आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 7,314 आवेदन अंकों के सत्यापन के लिए और 63,119 आवेदन पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए किए गए हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र अपने परिणामों की समीक्षा कराना चाहते हैं.

CBSE ने कहा कि हाल के दिनों में मूल्यांकन प्रक्रिया और अंकों से जुड़े विवादों के बीच छात्रों की ओर से पुनर्मूल्यांकन के लिए भारी संख्या में आवेदन किए जा रहे हैं. ऐसे में पोर्टल पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक को संभालना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बोर्ड की प्राथमिकता थी.

यह भी पढ़ें - विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन?

किए गए थे परीक्षण

बोर्ड के मुताबिक, पोर्टल को लॉन्च करने से पहले व्यापक सुरक्षा परीक्षण किए गए थे. इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और लोड एवं स्ट्रेस टेस्टिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल थीं. इन सभी परीक्षणों को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद से पूरा किया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही निपटा जा सके.

CBSE ने बताया कि पोर्टल को वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (WAF), DDoS सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षित लॉगिन व्यवस्था, ऑडिट लॉगिंग और 24 घंटे निगरानी जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस किया गया था. सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही 2 जून 2026 को सुबह करीब 4:30 बजे पोर्टल को लाइव किया गया.

हुए थे बड़े लेवल पर अटैक

बोर्ड के अनुसार पोर्टल शुरू होने के महज दो मिनट के भीतर ही लगभग 15 लाख एक्सेस रिक्वेस्ट दर्ज की गईं. इसी दौरान सिस्टम ने एक लाख से अधिक अनधिकृत लॉगिन और एक्सेस प्रयासों का भी पता लगाया और उन्हें सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया. CBSE का कहना है कि ट्रैफिक पैटर्न में समन्वित और अत्यधिक संख्या में रिक्वेस्ट भेजी जा रही थीं, जो DDoS हमले जैसी गतिविधियों की ओर संकेत करती थीं. हालांकि सुरक्षा तंत्र ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया.

यह भी पढ़ें - IIT Admission 2026: JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Education CBSE CBSE Cyber Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE के रिजल्ट पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला, 38 लाख से ज्यादा को किया गया ब्लॉक
CBSE के रिजल्ट पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला, 38 लाख से ज्यादा को किया गया ब्लॉक
शिक्षा
Annamalai life journey: किसान परिवार से IIM और फिर IPS अधिकारी, ऐसा रहा है अन्नामलाई का सफर
किसान परिवार से IIM और फिर IPS अधिकारी, ऐसा रहा है अन्नामलाई का सफर
शिक्षा
IIT Admission 2026: JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद
JEE एडवांस 2026 के टॉप 10 छात्रों की पूरी फीस माफ करेगा IIT ISM धनबाद
शिक्षा
Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के अधिकारी को पड़ी हाईकोर्ट से फटकार तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, कहा- वो तो खट्टे फल हैं...
योगी सरकार के अधिकारी को पड़ी हाईकोर्ट से फटकार तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, कहा- वो तो खट्टे फल हैं...
क्रिकेट
24 साल के इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
बॉलीवुड
'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
इंडिया
'मां-पापा माफ कर देना, दोबारा...', सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
'माफ करना, दोबारा..., सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
हेल्थ
Frozen Dessert Health Risks: जानें सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह है फ्रोजन डेजर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी
जानें सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह है फ्रोजन डेजर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी
टेक्नोलॉजी
OTP शेयर नहीं किया फिर भी हो सकता है बैंक अकाउंट खाली! इस एक ट्रिक से बचा सकते हैं अपने पैसे
OTP शेयर नहीं किया फिर भी हो सकता है बैंक अकाउंट खाली! इस एक ट्रिक से बचा सकते हैं अपने पैसे
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget