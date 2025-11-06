एक्सप्लोरर
बंद होने वाली है UGC NET की रजिस्ट्रेशन विंडो, NTA ने जारी की स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर तय की गई है, एनटीए ने उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी है.
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 7 नवंबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.
Published at : 06 Nov 2025 04:58 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
