बंद होने वाली है UGC NET की रजिस्ट्रेशन विंडो, NTA ने जारी की स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी

एनटीए ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सभी नियम और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की गलती से उनका आवेदन निरस्त न हो. जिन उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, वे एनटीए की हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.