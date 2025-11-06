हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंद होने वाली है UGC NET की रजिस्ट्रेशन विंडो, NTA ने जारी की स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी

बंद होने वाली है UGC NET की रजिस्ट्रेशन विंडो, NTA ने जारी की स्टूडेंट्स के लिए खास एडवाइजरी

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर तय की गई है, एनटीए ने उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Nov 2025 05:00 PM (IST)
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर तय की गई है, एनटीए ने उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Nov 2025 05:00 PM (IST)

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 7 नवंबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.

एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी भरें क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकेगा. आवेदन पूरा तभी माना जाएगा जब उम्मीदवार निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि आगे किसी भी स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके.
एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी भरें क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकेगा. आवेदन पूरा तभी माना जाएगा जब उम्मीदवार निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि आगे किसी भी स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके.
एनटीए ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा शहर की जानकारी (सिटी स्लिप) परीक्षा से 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
एनटीए ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा शहर की जानकारी (सिटी स्लिप) परीक्षा से 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में होगी. यूजीसी नेट परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है.
यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में होगी. यूजीसी नेट परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है.
एनटीए ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सभी नियम और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की गलती से उनका आवेदन निरस्त न हो. जिन उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, वे एनटीए की हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
एनटीए ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सभी नियम और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की गलती से उनका आवेदन निरस्त न हो. जिन उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, वे एनटीए की हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
यूजीसी नेट का आवेदन फॉर्म उम्मीदवार घर बैठे आसानी से भर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर ‘Registration for UGC-NET DEC 2025’ पर क्लिक करना होगा.
यूजीसी नेट का आवेदन फॉर्म उम्मीदवार घर बैठे आसानी से भर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर ‘Registration for UGC-NET DEC 2025’ पर क्लिक करना होगा.
फिर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, और अंत में शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी जारी किया गया है.
फिर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, और अंत में शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी जारी किया गया है.
Published at : 06 Nov 2025 04:58 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

