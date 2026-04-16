TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क

TTE यानी Traveling Ticket Examiner वह कर्मचारी होता है, जो ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट की जांच करता है. इसकी ड्यूटी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में होती है. यात्रा के दौरान यात्रियों को सीट दिलाना, वेटिंग लिस्ट क्लियर करना और उनकी समस्याओं को हल करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है.