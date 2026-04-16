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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाTTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क

TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क

अगर आप इंडियन रेलवे में नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो TTE और TC के बीच का फर्क समझना जरूरी है. दोनों की सैलरी लगभग समान होती है, लेकिन काम, ड्यूटी और लाइफस्टाइल में बड़ा अंतर होता है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Apr 2026 08:11 PM (IST)
अगर आप इंडियन रेलवे में नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो TTE और TC के बीच का फर्क समझना जरूरी है. दोनों की सैलरी लगभग समान होती है, लेकिन काम, ड्यूटी और लाइफस्टाइल में बड़ा अंतर होता है.

रेलवे में नौकरी आज भी युवाओं के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है. खासकर TTE और TC जैसी पोस्ट को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है.कई लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि असल में इनके काम और जिम्मेदारियां काफी अलग होती हैं इसलिए नौकरी चुनने से पहले इन दोनों पदों के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है.

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TTE यानी Traveling Ticket Examiner वह कर्मचारी होता है, जो ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट की जांच करता है. इसकी ड्यूटी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में होती है. यात्रा के दौरान यात्रियों को सीट दिलाना, वेटिंग लिस्ट क्लियर करना और उनकी समस्याओं को हल करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है.
TTE यानी Traveling Ticket Examiner वह कर्मचारी होता है, जो ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट की जांच करता है. इसकी ड्यूटी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में होती है. यात्रा के दौरान यात्रियों को सीट दिलाना, वेटिंग लिस्ट क्लियर करना और उनकी समस्याओं को हल करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है.
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वहीं TC यानी Ticket Collector रेलवे स्टेशन पर तैनात रहता है. यह प्लेटफॉर्म, गेट या फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों के टिकट चेक करता है. बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माना वसूलना और यात्रियों को सही जानकारी देना इसका मुख्य काम होता है.
वहीं TC यानी Ticket Collector रेलवे स्टेशन पर तैनात रहता है. यह प्लेटफॉर्म, गेट या फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों के टिकट चेक करता है. बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माना वसूलना और यात्रियों को सही जानकारी देना इसका मुख्य काम होता है.
Published at : 16 Apr 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Education Indian Railways Jobs TTE Vs TC Difference TTE Salary TC Job Details

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