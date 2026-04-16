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TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
अगर आप इंडियन रेलवे में नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो TTE और TC के बीच का फर्क समझना जरूरी है. दोनों की सैलरी लगभग समान होती है, लेकिन काम, ड्यूटी और लाइफस्टाइल में बड़ा अंतर होता है.
रेलवे में नौकरी आज भी युवाओं के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है. खासकर TTE और TC जैसी पोस्ट को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है.कई लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि असल में इनके काम और जिम्मेदारियां काफी अलग होती हैं इसलिए नौकरी चुनने से पहले इन दोनों पदों के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है.
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Published at : 16 Apr 2026 08:11 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion