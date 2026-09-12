विदेश में पढ़ाई का क्रेज बढ़ा, CBSE से ज्यादा स्टेट बोर्ड के छात्र तलाश रहे मौके

इसके बाद 24 प्रतिशत छात्रों ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिक कारण माना. वहीं 15 प्रतिशत छात्र स्थायी निवास के अवसरों को ध्यान में रखकर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं. करीब 11 प्रतिशत ने बेहतर लाइफस्टाइल को इसकी वजह बताया. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्र केवल किसी देश या संस्थान की लोकप्रियता देखकर फैसला नहीं कर रहे. वह पढ़ाई पर होने वाले खर्च के बदले मिलने वाले करियर से जुड़े फायदे, नौकरी और फ्यूचर की संभावनाओं को भी अहमियत दे रहे हैं. बब