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विदेश में पढ़ाई का क्रेज बढ़ा, CBSE से ज्यादा स्टेट बोर्ड के छात्र तलाश रहे मौके
यह रिपोर्ट एडटेक कंपनी अपग्रेड की ओर से तैयार की गई है और इसमें जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच काउंसलिंग लेने वाले 53,800 छात्रों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है.
विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के प्रोफाइल में बदलाव देखने को मिल रहा है. अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सिर्फ बड़े शहरों या सीबीएसई जैसे बोर्ड से आने वाले छात्र ही आगे नहीं है, बल्कि स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी भी तेजी से विदेश में पढ़ाई का ऑप्शन तलाश रहे हैं. ट्रांसलेशन एजुकेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों में 56 प्रतिशत स्टेट बोर्ड से हैं, जबकि सीबीएसई से आने वाले छात्रों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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