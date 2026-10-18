महाराष्ट्र में स्कूल एडमिशन की उम्र तय, नर्सरी और पहली क्लास के लिए नियम लागू

वहीं अब तक महाराष्ट्र बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी बोर्ड से मान्यता प्राप्त अलग-अलग स्कूलों में प्री प्राइमरी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए उम्र के अलग-अलग मानक चल रहे थे. कहीं स्कूल कम उम्र में भी बच्चों को एडमिशन दे देते थे, जिससे पेरेंट्स के बीच काफी असमंजस रहता था. सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरे राज्य के सभी बोर्ड के स्कूलों में उम्र का एक समान नियम लागू किया है.