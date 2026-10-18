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महाराष्ट्र में स्कूल एडमिशन की उम्र तय, नर्सरी और पहली क्लास के लिए नियम लागू
महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग ने नया सरकारी आदेश जारी करते हुए नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा अनिवार्य कर दी है. यह आदेश अगले सत्र से लागू होगा.
महाराष्ट्र में बच्चों के स्कूलों में एडमिशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने नया सरकारी आदेश जारी करते हुए नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा अनिवार्य कर दी है. नए नियमों के तहत अब राज्य में नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 3 साल और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 साल पूरी होना जरूरी है.
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Published at : 18 Oct 2026 10:23 AM (IST)
Tags :Education News
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