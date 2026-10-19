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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?

शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?

लखनऊ पुलिस श्रद्धा के आत्मसमर्पण की जानकारी मिलने पर उसकी तलाश में जुड़ गई. सूत्रों के मुताबिक इस बीच वह अपने वकीलों के साथ हाई कोर्ट पहुंची और अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल दी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 19 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत चर्चित शिवा हत्याकांड मामले में पुलिस 10 दिन बीत जाने के बाद भी खाली हाथ है. आरोपित श्रद्धा दुबे बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश पुलिस की पकड़ से दूर है. श्रद्धा दुबे सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके लगातार पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रही थी. इस बीच वो लखनऊ आई और हाई कोर्ट पहुंची लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी. पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच में लगे हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. डीसीपी विक्रांत वीर को मुख्यालय अटैच कर दिया. वही एसीपी को भी भी हटा दिया. पढ़िए सिलसिले वार कहानी.

लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कारोबारी शिवा शर्मा की अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। इलाज के बाद उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद शिवा की मां रंजना शर्मा हजरतगंज थाने में तहरीर देकर श्रद्धा दुबे बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर पर हत्या करने का आरोप लगाया था. तीनों के खिलाफ हर जगह थाने मे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. परिवार ने आरोप लगाया कि शिवा को प्रताड़ित किया जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में टीमें लगाईं.

10 से 13 अक्टूबर: सीसीटीवी और पोस्टमार्टम पर टिकी जांच

मुकदमा दर्ज होने के बाद हजरतगंज पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की. अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया. पुलिस यह पता लगाने में जुटी कि शिवा के गिरने से पहले क्या हुआ था और उस समय कौन-कौन मौजूद था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 11 चोट का जिक्र हुआ है.

14 अक्टूबर: तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

पुलिस की गिरफ्तार से दूर आरोपियों को पकड़ने के लिए कमिश्नर ने श्रद्धा दुबे बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गई. एक टीम रायबरेली श्रद्धा के घर गई. दूसरी टीम सीतापुर दानिश के घर गई. तीसरी टीम ने लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में दबिश दी.

15 अक्टूबर: श्रद्धा ने वीडियो जारी कर दिया अपना पक्ष

पुलिस एक तरफ आरोपी श्रद्धा को पकड़ने के लिए अलग-अलग जिलों में दबिश दे रही थी इसी बीच श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो जारी किया. वीडियो में उसने बताया कि शिवा ने आत्महत्या की है. श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था और वह आर्थिक दबाव में थे. उसने कहा कि शिवा ने पहले भी आत्महत्या करने की बात कही थी. श्रद्धा ने एक के बाद एक तीन वीडियो जारी किए थे.

नेपाल सीमा से आया सीसीटीवी

पुलिस की जांच में सामने आया कि श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और दानिश के साथ नेपाल भाग गई है. इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें दो ई रिक्शे में चार लोग बैठे नज़र आए है. जिसके बाद नेपाल सीमा से लगे इलाकों समेत दूसरे संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई. फिर भी पुलिस के हाथ खाली रहे. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास करती रही. इस बीच अदालत में आत्मसमर्पण करने की एप्लीकेशन डाल दिए.

लखनऊ आई और चली गई, पुलिस को पता तक नहीं चला

लखनऊ पुलिस श्रद्धा के आत्मसमर्पण की जानकारी मिलने पर उसकी तलाश में जुड़ गई. सूत्रों के मुताबिक इस बीच वह अपने वकीलों के साथ हाई कोर्ट पहुंची और अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन डाल दी. इसके साथ ही एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान भी उसने खुद को निर्दोष बताया. इसके बाद लखनऊ पुलिस के ऊपर तमाम उंगलियां उठने लगी. पुलिस की जांच पर भी कई सवाल खड़े हो गए. श्रद्धा ने शिवा पर करीब 16-17 लाख रुपये के कर्ज का दावा दोहराया. साथ ही आरोप लगाया कि शिवा उसके घर से करीब पांच से छह लाख रुपये के गहने ले गए थे.

18 अक्टूबर: डीसीपी हटे, इनाम भी बढ़ा

पुलिस ने पहले श्रद्धा रश्मि और दानिश पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. जब करीब 8 दिनों तक उसे पकड़ नहीं पाई तो 18 अक्टूबर को इनाम की राशि दोगुनी करते हुए 50 हजार कर दी गई. किसके साथी पुलिस कमिश्नर ने हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. देर रात डीपी विक्रांत वीर को भी हटा दिया गया. सहारनपुर कोर्ट से श्रद्धा के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया. 19 अक्टूबर की सुबह एसीपी रजनीश वर्मा को भी हटा दिया गया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 19 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Shraddha Dubey
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